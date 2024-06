Trem Republicano promove II Mostra de Modelismo Ferroviário de Itu e Salto

Os apaixonados pelo universo ferroviário têm um encontro marcado neste fim de semana. Nos dias 22 e 23 de junho, as estações do Trem Republicano serão sede da II Mostra de Modelismo Ferroviário de Itu e Salto. O evento vai reunir dezenas de expositores, suas réplicas e cenários em miniatura. Além disso, os passeios de trem vão ter preços especiais, a partir de R$35.

“Os eventos de ferromodelismo são uma forma de preservar a memória e a história das ferrovias, além de proporcionar momentos únicos de diversão e aprendizado para toda a família”, afirma Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express e entusiasta do universo ferroviário.

Durante os dois dias de evento, os visitantes terão a oportunidade de apreciar maquetes, miniaturas e dioramas, além de desfrutar de passeios de trem durante o final de semana. Lanches, bebidas e entretenimento também fazem parte da programação, distribuída nas estações do Trem Republicano de Itu e Salto.

Esta é a segunda edição do evento, que recebeu o nome de Mostra de Modelismo Ferroviário de Itu e Salto em referência às estações de chegada e partida do Trem Republicano. “O primeiro evento foi um sucesso, as estações ficaram lotadas de adultos e crianças encantados com os cenários em miniatura e com o ambiente ferroviário. O mais legal é que depois de verem as maquetes, os visitantes ainda podem fazer o passeio de trem”, completa Arruda Filho.

Quem é um apaixonado por trens e modelismo ferroviário não pode perder a oportunidade de embarcar nessa jornada de diversão e conhecimento. A entrada para a mostra é gratuita.

Serviço:

II Mostra de Modelismo Ferroviário de Itu e Salto – SP

Local: Estações do Trem Republicano

Datas: 22 e 23 de junho de 2024

Informações sobre horários e preços dos bilhetes de trem: www.tremrepublicano.com.br