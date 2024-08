Trem Republicano oferece tarifas especiais para agentes de viagem

O Trem Republicano, passeio ferroviário turístico entre Itu e Salto, no interior de São Paulo, lança uma campanha exclusiva para agentes de viagem. Os profissionais de turismo terão a chance de conhecer o atrativo pagando apenas a taxa de embarque (R$32). A ação “Agente Anda de Trem” vale até 30 de setembro.

A iniciativa reflete a importância de proporcionar uma experiência direta aos agentes de turismo, permitindo que eles vivenciem a riqueza histórica e cultural da região, além da infraestrutura oferecida pelo Trem Republicano. “Acreditamos que, ao conhecer de perto o produto, os agentes se tornam multiplicadores mais eficazes, capazes de transmitir aos clientes todas as nuances e encantos do passeio”, destaca Adonai Arruda Filho, diretor geral do Trem Republicano.

O Trem Republicano percorre 7,6 quilômetros entre as cidades de Itu e Salto. Um trajeto histórico, que proporciona aos passageiros uma verdadeira viagem no tempo em uma experiência imersiva na história da Proclamação da República. Um passeio relativamente novo, que começou a operar em 2020 e tem se consolidado como um dos principais atrativos do interior paulista.

O benefício é válido para um passeio de ida e volta por CPF. Os profissionais interessados em aproveitar a tarifa especial devem também estar cadastrados no Grupo Serra Verde Express e entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 4013-1319.