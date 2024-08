Trem Republicano lança pacote bate e volta saindo de São Paulo

Agora, os paulistanos têm um motivo a mais para conhecer o Trem Republicano e desfrutar de um roteiro no interior do estado: todos os meses tem bate e volta saindo da capital. Um pacote completo que, além do passeio de trem, inclui almoço e city tour pelas cidades de Itu e Salto. A próxima saída é neste sábado, 10 de agosto, às 7h30, do Terminal Barra Funda.

“É o programa perfeito para toda a família, a apenas uma hora da capital. Um passeio com tudo incluso e a comodidade do transfer de ida e volta acompanhado de um guia de turismo, que enriquece o trajeto”, afirma Lilian Sanches, gerente do Trem Republicano.

Roteiro

O pacote começa cedo com a saída de São Paulo e a primeira parada é no Museu Republicano, onde os visitantes podem conhecer mais sobre a história da Proclamação da República. Em seguida, o tour continua no Centro Histórico de Itu, onde a Praça Padre Miguel é um dos destaques.

Ainda na parte da manhã, o grupo visita o Parque Rocha Moutonnée, um local que impressiona pelas formações rochosas únicas e tem várias réplicas de dinossauros. Às 12h30, é servido o almoço no Restaurante Stazione Salto, que fica anexo à estação de trem, proporcionando uma experiência gastronômica deliciosa.

Depois, os participantes seguem para o Complexo da Cachoeira, um belo cenário natural que contempla o Rio Tietê em um ponto diferente e menos poluído do que os paulistanos estão acostumados. Por volta das 16h, os visitantes embarcam no Trem Republicano para um trajeto de aproximadamente uma hora entre Salto e Itu, uma viagem que mistura história e o ambiente ferroviário, com paisagens urbanas e monumentos regionais.

O retorno para São Paulo é às 17h15, encerrando um dia repleto de cultura, história e natureza. “O novo pacote do Trem Republicano é uma oportunidade imperdível para quem deseja conhecer mais sobre a história e as belezas naturais do interior paulista, com conforto e praticidade”, completa Lilian.

O pacote custa R$ 329 para adultos, R$ 269 para crianças de 6 a 12 anos, R$ 80 para crianças de 3 a 5 anos. Bebês de colo pagam apenas a taxa de embarque de R$ 32. Para informações sobre datas e reservas, acesse o site do Trem Republicano.