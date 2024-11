Trem da República lança Expresso de Natal com passeio noturno e jantar especial

Depois do sucesso do Hallowtrain, que teve os ingressos esgotados em poucos dias e atraiu quase 500 pessoas em uma noite imersiva e envolvente, o Trem da República apresenta sua mais nova atração: o Expresso de Natal. Um evento natalino, no dia 14 de dezembro, que promete encantar e ser uma das principais experiências natalinas do interior de São Paulo.

“A ideia é proporcionar uma noite de encanto e conexão para as famílias, com toda a atmosfera mágica do Natal. Não é apenas um passeio de trem, mas uma vivência completa para todas as idades”, destaca Lilian Sanches, gerente do Trem da República. “O Expresso de Natal é um convite para que todos entrem nesse clima especial, rodeados por luzes, música e personagens clássicos do Natal.”

Uma noite mágica

O evento começa com um welcome drink na Estação de Itu, seguido pela partida do trem às 19h em direção à Estação de Salto. Durante o percurso, personagens natalinos interagem com os passageiros, trazendo uma clássica história de Natal para animar o trajeto. Na chegada à Estação de Salto, os passageiros serão recebidos com ambientes instagramáveis, música ao vivo e decoração temática perfeita para fotos e vídeos.

O jantar natalino traz uma seleção de pratos frios e quentes, incluindo opções como escalopinho de mignon grelhado ao honey mustard, lombo natalino ao molho de manga e pimenta rosa, frango supreme empanado, além de acompanhamentos como arroz com amêndoas e farofa. As sobremesas incluem pavê especial de café e sorvete de creme com calda de frutas vermelhas, garantindo o toque final perfeito.

Ingressos e valores

Os ingressos para o Expresso de Natal do Trem da República estão à venda por R$ 249 para adultos, R$ 169 para crianças de 6 a 12 anos, R$ 70 para crianças de 2 a 5 anos (sem assento) e R$ 32 para bebês de até 2 anos (sem assento e sem refeição). Os valores incluem o welcome drink, o passeio de trem de ida e volta e o jantar no restaurante Stazione. Bebidas durante o jantar e extras não estão inclusos.

As vagas são limitadas e as reservas podem ser realizadas diretamente com o Trem da República, garantindo uma noite de Natal repleta de encanto e boas memórias para toda a família.

Serviço:

Expresso de Natal do Trem da República

Quando: 14 de dezembro de 2024.

Horário: Saída às 19h, com embarque a partir das 18h30 na Estação de Itu.

Onde: Partida da Estação de Itu em direção à Estação de Salto, São Paulo.

Ingressos:

Adultos: R$ 249

Crianças de 6 a 12 anos: R$ 169

Crianças de 2 a 5 anos (sem assento): R$ 70

Bebês até 2 anos (sem assento e refeição): R$ 32

Incluso no valor: Welcome drink, passeio de trem de ida e volta e jantar no restaurante Stazione (bebidas no jantar e extras não inclusos).

Reservas e informações: Vagas limitadas. Reservas pelo site oficial do Trem da República: www.tremdarepublica.com.br