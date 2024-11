Trem da República é cenário do novo clipe de Ralf, “A Mão do Tempo”

O cantor Ralf, consagrado artista sertanejo, acaba de lançar o clipe da canção “A Mão do Tempo”, uma reflexão musical sobre a passagem do tempo e seu valor. A produção foi inteiramente gravada no Trem da República, rota turística entre as cidades de Itu e Salto, interior de São Paulo, e traz em cena a paisagem bucólica e os detalhes históricos do trem como cenário da música.

Ralf celebrou a experiência de gravar nos vagões que fazem o passeio turístico no interior paulista, apontando a conexão entre o ambiente ferroviário e a profundidade de sua canção. “Fiquei muito feliz por conseguir trazer uma parte da história e da Cultura Brasileira. O vídeo dessa música, ‘A Mão do Tempo’, está alcançando todo o Brasil e outros países”, afirma o cantor.

Uma viagem pelo tempo

O clipe, gravado em um dia exclusivo para a equipe de produção, leva o espectador a uma viagem visual que complementa a temática da canção, colocando o trem e as paisagens do trajeto em destaque. Para o cantor, a escolha do cenário foi ideal. “Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque me veio um trem antigo na cabeça para esse projeto e a minha produção, quando mencionou o Trem, eu já imaginei que ficaria sensacional”, explica. Ele também agradeceu a equipe do Trem da República pelo profissionalismo e generosidade ao longo das gravações, reconhecendo o papel fundamental do suporte logístico e da atenção recebida.

Um marco para o turismo local

Lilian Sanches, gerente do Trem da República, acompanhou de perto as gravações e destacou o privilégio de participar dessa produção. “Foi uma honra ver o Trem da República ganhar essa visibilidade, e nos sentimos todos muito felizes. Nossa equipe, incluindo a guia Luciana Daldon e o coordenador de logística Ewerton Moraes, deu total suporte, e Ralf e sua equipe foram impecáveis”, comenta Sanches. Ela destacou ainda a importância desse clipe para colocar o Trem da República e a região em evidência nacional, reforçando a atratividade turística do trajeto.

A Mão do Tempo: uma reflexão profunda

“A Mão do Tempo” chega em um momento significativo da carreira de Ralf, marcando seu retorno aos palcos, depois de breve pausa. O cantor define a letra da música como “muito profunda”, refletindo experiências e sentimentos acumulados ao longo dos anos. “É uma canção que representa um apanhado da minha carreira e minha vida pessoal”, acrescenta Ralf.

“Com essa produção, Ralf não só entrega um clipe emocionante, mas também fortalece o turismo e a cultura da região, levando o Trem da República a um novo público e reforçando sua relevância enquanto patrimônio cultural e histórico do Brasil”, completa Lilian.

O clipe já está disponível nas plataformas digitais e promete tocar o coração dos espectadores enquanto exibe as belezas do trajeto entre Itu e Salto.