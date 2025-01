Trem da República divulga promoção comemorativa para o aniversário de São Paulo

Em janeiro, o Trem da República, que conecta as cidades históricas de Itu e Salto, no interior paulista, terá a operação ampliada para atender à alta demanda da temporada. No primeiro mês do ano, o atrativo funciona de quinta à domingo. Além disso, o pacote Bate e Volta, que já é sucesso entre os moradores da capital paulista e de Jundiaí, terá mais três datas adicionais.

“O aumento no número de saídas do pacote reflete a alta procura por essa experiência, que combina comodidade e um roteiro rico em história e cultura. Nosso objetivo é atender mais pessoas interessadas em explorar o interior paulista sem preocupações com logística”, explica Lilian Sanches, gerente do Trem da República.



50% Off para moradores de São Paulo



Além da ampliação do número de saídas, o Trem da República está lançando uma promoção para comemorar os 471 anos da maior cidade do país. Na semana do aniversário de São Paulo, moradores da cidade vão ganhar 50% de desconto no Passeio Completo com Saída de SP ou Jundiaí. Basta apresentar um comprovante de residência da capital paulista na hora da compra e aproveitar. O benefício é válido para as saídas do trem nos dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro.

Roteiro completo

O Pacote Completo com Saída de SP ou Jundiaí, operado pela 645 Turismo, inclui transporte rodoviário até Itu, visitas guiadas, almoço e o tradicional passeio de trem, com retorno no mesmo dia. O transporte sai de São Paulo e Jundiaí e chega a Itu para um tour guiado pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Museu Republicano, o Centro Histórico e o Parque Rocha Moutonnée, conhecido como Parque dos Dinossauros.

Após o passeio pela cidade, o almoço é servido no Restaurante da Estação em Salto, localizado na estação de trem. O roteiro segue com uma visita ao Complexo da Cachoeira, uma área preservada do Rio Tietê, antes do embarque no Trem da República, que realiza um trajeto encantador entre Salto e Itu, oferecendo uma imersão histórica e paisagens marcantes.

O retorno para São Paulo ou Jundiaí está programado para o final da tarde, encerrando um dia especial dedicado ao turismo cultural e natural.

Calendário de saídas

Confira as próximas datas do pacote Pacote Completo com Saída de SP ou Jundiaí:

Janeiro: 23, 24, 25 e 26*

23, 24, 25 e 26* Fevereiro: 15

15 Março: 03 e 04



* Com desconto promocional de 50% para moradores de São Paulo.

Os pacotes costumam esgotar rapidamente devido à alta procura. Garanta já o seu para não ficar de fora dessa experiência inesquecível!

Preços e reservas

Os valores do pacote são:

R$ 329 para adultos;

R$ 269 para crianças de 6 a 12 anos;

R$ 80 para crianças de 3 a 5 anos;

Bebês de colo pagam apenas a taxa de embarque de R$ 32.

Inclui transporte, guia de turismo, passeios e almoço.

Mais informações e reservas estão disponíveis no site oficial do Trem da República: www.tremdarepublica.com.br.