Trem da Linha 5-Lilás ganha pintura de Carnaval 

Em clima do Carnaval, os passageiros da Linha 5-Lilás, operada pela ViaMobilidade, terão uma surpresa a partir desta segunda-feira (12): o serviço ganha um trem com novas pinturas nas máscaras frontais da composição, em alusão à data que agita os foliões do Brasil e do mundo. O metrô circula entre Capão Redondo e Chácara Klabin, conectando a zona Sul à região central de São Paulo.

Em vez do lilás e prata, o carro frontal do trem terá cores mais vivas que prometem agradar os foliões, com desenhos de máscara veneziana e outros adereços que não podem faltar em uma festa carnavalesca.

Além disso, os AAS (agentes de atendimento e segurança) da Linha 5-Lilás, e da Linha 4-Amarela, sob concessão da ViaQuatro, também entrarão no embalo, distribuindo aos passageiros itens carnavalescos durante as festividades, podendo usá-los se quiserem, nas estações Paulista Pernambucanas (Linha 4-Amarela) e AACD-Servidor (Linha 5-Lilás). Os espaços também ganharão painéis instagramáveis para os foliões encherem suas redes sociais de fotos e os trens terão avisos sonoros com trilhas alusivas ao Carnaval.

Operação especial de Carnaval

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, de metrô, e 8-Diamante e 9-Esmeralda, de trens metropolitanos (também operadas pela ViaMobilidade), contarão com reforço no número de AAS nas estações e trens entre os dias 9 e 14 de fevereiro. A medida visa elevar a segurança e o conforto dos passageiros durante as comemorações do Carnaval.

Nesta sexta-feira (9) e sábado (10), devido aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo para o Carnaval de 2024, as quatro linhas vão operar 24 horas, com a Estação Palmeiras-Barra Funda permitindo embarque e desembarque durante todo o período, enquanto as demais, somente desembarque e transferências, a partir da meia-noite.

No restante das datas de Carnaval, os serviços operam nos horários normais: as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, das 4h40 à meia-noite, e linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, entre 4h e meia-noite.