Trem da Linha 17-Ouro percorre trecho entre o Pátio Água Espraiada e estação Vila Cordeiro

O primeiro trem do monotrilho da Linha 17-Ouro deu mais um passo importante no processo de testes e comissionamento. Nesta terça-feira (25), o trem realizou deslocamentos inéditos, percorrendo um trecho mais longo, entre o Pátio Água Espraiada e Vila Cordeiro, em um trajeto de 4,5 quilômetros.

Pela manhã, a composição saiu do pátio utilizando a energia de suas baterias para acessar a via operacional, passando pelas estações Washington Luiz, Brooklin Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo e Vila Cordeiro, percorrendo um total de 2,7 km. Em seguida, retornou até a estação Vereador José Diniz, em um trecho de 1,8 km. A movimentação foi feita em velocidade reduzida, com o objetivo de coletar dados sobre o comportamento dinâmico do trem, preparando o sistema para os futuros testes de aceleração e frenagem em velocidade máxima e diferentes condições de carga.

Já no período da tarde, pela primeira vez, o trem foi tracionado pela energia elétrica de tração fornecida pelos 3º e 4º trilhos, que operam em 750Vcc e são alimentados pela retificadora da estação Vereador José Diniz. A composição rodou entre as estações Vereador José Diniz e Vila Cordeiro, com previsão de retorno ao pátio à noite. Essa etapa tem como foco verificar o comportamento do trem em conjunto com o sistema de alimentação elétrica.

Durante os testes, equipes técnicas do Metrô de São Paulo e do fornecedor do trem estarão embarcadas para monitorar de perto o desempenho da composição e avaliar parâmetros essenciais para a segurança e eficiência operacional.

Tecnologia e segurança na Linha 17-Ouro

A Linha 17-Ouro contará com trens totalmente automatizados, operando no sistema UTO (Unattended Train Operation) e equipados com tecnologia CBTC, que reduz os intervalos entre as composições e aumenta a eficiência do transporte. Com cinco carros e 60,8 metros de comprimento, cada trem terá capacidade para transportar até 616 passageiros, oferecendo conforto com ar-condicionado, iluminação LED e áreas acessíveis.

Com 6,7 km de extensão, a Linha 17-Ouro integrará o Aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária de São Paulo, conectando-se às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda. As obras seguem em ritmo acelerado, e a previsão é que a linha entre em operação em 2026, beneficiando cerca de 100 mil passageiros por dia.