Treino de inverno: Dicas para vencer o frio e manter a prática de exercícios físicos

Se em algumas regiões do Brasil o inverno não é tão rigoroso, em outras, a estação mais fria do ano coloca os termômetros para funcionar. Manter uma rotina de exercícios físicos e levantar da cama com a temperatura abaixo de 10º graus, pode ser um desafio para muita gente. A médica do esporte Clarissa Rios, sócia fundadora e diretora técnica da DoctorFit, rede de franquias de estúdio de treinamento personalizado, separou 7 dicas para driblar o frio e manter os treinos durante esse período.

Aquecimento

Saia de casa bem agasalhado e se sua cidade for muito gelada, utilize roupas em camadas para manter o corpo aquecido, mas escolha peças fáceis de remover conforme você se aquece. Prefira tecidos que afastem o suor da pele, como o poliéster e a lã, que mantêm o calor mesmo quando úmidos. Após a escolha da roupa, é hora de se movimentar. “Comece os exercícios com um bom aquecimento para elevar a temperatura corporal e preparar os músculos para o exercício. Movimentos dinâmicos, um pouco de mobilidade articular, pequenos deslocamentos em corrida de velocidade moderada, ajudam a aquecer rapidamente”, alerta a médica.

Escolha do horário

Para quem tem uma flexibilidade de horário, escolha treinar durante as horas mais quentes do dia, geralmente entre 10h e 15h. Se isso não for possível, vá na hora que você se sentir mais disposto e motivado.

Exercícios funcionais e de peso corporal

Exercícios que utilizam o peso do corpo, como como pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar, são boas alternativas o ano inteiro, mas principalmente em dias frios. “Essa é opção ideal para quem está cansado dos exercícios tradicionais na academia e está em busca de motivação com outras atividades. Neste método são utilizados acessórios como elásticos, cordas, bolas, cones, discos e, claro, equipamentos que promovem maiores sobrecargas como halteres, anilhas, kettlebells e bolas de peso. Este tipo de treinamento é uma forma excelente de prevenir lesões, estabilizar as doenças cardiovasculares, reduzir o porcentual de gordura corporal e tudo mais que buscamos com o exercício físico. Nesse sentido, os estúdios de treinamentos personalizados são uma opção mais seguras e efetivas para os clientes com limitações e lesões e, até mesmo, para aqueles que buscam alto rendimento”, disse a sócia fundadora da DoctorFit.

Exercícios em locais fechados

Quando o frio estiver muito intenso, dê prioridade para fazer exercícios em ambientes fechados, como estúdios, academias, aulas de dança, natação em piscinas aquecidas ou até mesmo em casa. O importante mesmo é manter a frequência de atividades.

Beba água

Mesmo no frio, é importante se manter muito bem hidratado. Em dias de baixa temperatura, as pessoas tendem a tomar menos água, mas o corpo continua perdendo líquidos através da transpiração e respiração.

Companhia e música boa

Crie uma playlist animada ou ouça um podcast interessante enquanto se exercita. Isso pode ajudar naquele desconforto inicial causado pelo frio e pode dar aquele gás que você precisa para ter um bom rendimento no treino. Praticar exercícios com uma amiga ou um parceiro pode aumentar a motivação e tornar a atividade mais prazerosa também.

Não esqueça dos alongamentos

Depois do exercício, dedique alguns minutos para alongar os músculos. Isso ajuda a prevenir lesões e reduzir a rigidez muscular, que pode ser intensificada pelo frio.