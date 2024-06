Treinador de time amador de futebol é morto a tiros no interior de SP

Daniel Brito, treinador do time de futebol amador Família Borto, foi morto no domingo (2), no interior de São Paulo.

O treinador foi morto a tiros. O crime ocorreu no bairro Jardim Colina, de Monte Mor.

Após o crime, o autor teria fugido de moto. A polícia está procurando por ele.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, foi apreendido um cartucho com munições de revólver intactas.

Time publicou homenagem: “Você foi um verdadeiro exemplo de luta Dani, força e superação! Uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de te conhecer! Sua amizade foi um dos melhores presentes que tive nessa vida. Vou levar para sempre nossas lembranças e tudo que aprendi com você! Que você brilhe eternamente aí no céu!”.