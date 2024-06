Treinador de Anderson Silva comenta preparação para duelo contra Sonnen e prevê grande show

“Está sendo um camp bastante técnico para chegar na melhor condição física e técnica para dar um grande show. E, com certeza, vai dar”. Quem afirma isso é Luiz Dórea, ao ser questionado sobre a preparação de Anderson Silva para o Spaten Fight Night, que marca a despedida do Spider no Brasil, em luta de boxe contra Chael Sonnen, neste sábado (15), em São Paulo. Com uma parceria de longa data com o lutador brasileiro, o treinador tem liderado de perto toda a preparação para o combate do fim de semana. E com muito respeito ao adversário, prevê mais um ótimo resultado nesta trilogia.

“Anderson já tem feito há muito tempo essa preparação para o boxe. Hoje, é um profissional de boxe. Ele é uma lenda, o maior lutador de MMA da história. O Anderson tem muita aptidão às artes marciais, está evoluindo muito no boxe. É um jovem de 49 anos, o cara é realmente incrível. Estamos trabalhando com muito respeito ao adversário e, quanto mais nós treinamos, mais respeito ao adversário nós mostramos. Está sendo um camp bastante técnico para chegar na melhor condição física e técnica para dar um grande show. E com certeza, vai dar”, destaca Dórea.

Com uma carreira vitoriosa no MMA, o Spider, agora, tem se dedicado ao boxe profissional. Aclamado pelo público brasileiro, ele faz sua despedida no país contra um de seus principais rivais. E para mais esse desafio, a preparação tem sido intensa: a programação de treinos começou três meses atrás em Salvador, na academia de Dórea. Agora, na reta final, os treinamentos seguem em São Paulo, com direito a uma rápida parada no Rio de Janeiro para o treino aberto ao público – ocorrido no domingo (9).

“A preparação para a luta foi muito boa, foi perfeita. Ele está muito motivado e feliz, conseguimos cumprir toda a etapa de treinamento, ele foi evoluindo a cada semana. É um cara muito disciplinado. Ele está feliz por estar se despedindo aqui no Brasil, algo que ele sempre pensou. E está acontecendo da melhor forma possível, no maior evento da história do boxe brasileiro, o Spaten Fight Night”, afirma o treinador.

E para quem imagina que, após dois duelos contra Sonnen no MMA, Anderson não teria mais como surpreender o americano Dórea dá o recado:

“Eles já se enfrentaram duas vezes no MMA, se conhecem muito bem. Mas eu acho que no MMA era uma coisa, no boxe temos mais recursos. Em momento algum queremos subestimar a experiência do Sonnen, que é um grande atleta. Mas Anderson está muito bem preparado. O boxe adaptado ao MMA que Sonnen enfrentou nas duas lutas anteriores está muito diferente, então, essa luta vai surpreender muito ele. Anderson está com muita velocidade e movimentação, combinações de golpe… Está muito eficiente”.