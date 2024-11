Trecho do Rodoanel sob gestão da SPMAR é eleito uma das melhores rodovias do país

O trecho do Rodoanel (SP021) sob gestão da concessionária SPMAR foi escolhida entre as quatro melhores estradas do país com avaliação ótima ,segundo ranking das melhores rodovias do Brasil, divulgado hoje pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Para Marcelo Afonseca, diretor executivo da concessionária SPMAR esse é um reconhecimento ao trabalho feito por toda uma equipe da rodovia. “Investimos nos últimos anos em pessoas e processos que permitissem não apenas antever as necessidades da rodovia, como agir no menor tempo possível para garantir excelência ao nosso usuário”

O estudo considera critérios como conservação, pavimento e sinalização de mais de 92 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas, além de trechos das rodovias estaduais mais significativas., sendo um padrão de garantia de qualidade e segurança para os usuários.

A SPMAR é responsável pela gestão de 87% Rodoanel Mario Covas, entre os km 30 ao 130, abrangendo os trechos Sul e Leste, por onde circulam em média 160 mil veículos por dia, cruzando pelas cidades de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, Poá, Itaquaquecetuba, Suzano, Arujá e Mauá.