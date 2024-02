Trecho da Sapopemba será liberado após obras de expansão da Linha 2-Verde

A partir das 8h deste sábado (24), um trecho da Avenida Sapopemba, entre as ruas São Maximiniano e Caxiúna, que estava interditado para a realização de obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô será liberado para o tráfego. Com a reabertura deste trecho, algumas vias do entorno também terão seus sentidos alterados, restabelecendo o tráfego anterior às obras

Crédito:Governo SP