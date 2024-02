Trecho da avenida Sapopemba será liberada após obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô

A partir das 8h deste sábado (24), um trecho da avenida Sapopemba, entre as ruas São Maximiniano e Caxiúna, que estava interditado para a realização de obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô será liberado para o tráfego. Com a reabertura deste trecho, algumas vias do entorno também terão seus sentidos alterados reestabelecendo o tráfego anterior às obras.

A intervenção foi feita para a obra de remanejamento de 200 metros da Adutora do Rio Claro. Essa intervenção foi necessária para possibilitar a escavação de um túnel de ligação de um dos acessos da futura estação Santa Clara, sem afetar o duto de abastecimento da Sabesp e não paralisar o fornecimento de água a bairros da zona leste de São Paulo e do município de Santo André.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai disponibilizar agentes de trânsito para orientar os motoristas e pedestres, além de implantar sinalização visual na região.

Benefícios futuros da extensão da Linha 2- Verde

A ampliação da Linha 2-Verde ocorre com a construção de mais 8,4 km de vias e oito novas estações entre a Vila Prudente e a Penha, cruzando a zona leste de São Paulo. Quando pronto, o novo trecho vai agilizar o trajeto dos moradores da região, melhorando a qualidade de vida dos passageiros ao facilitar a chegada às demais regiões de São Paulo, além de redistribuir a demanda de passageiros nas demais linhas de metrô e trem.

Com o novo trecho em funcionamento, também será possível reduzir a emissão de poluentes atmosféricos em quase 20 mil toneladas por ano, além de evitar o consumo anual de 9,7 milhões de litros de combustíveis fósseis.