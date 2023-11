Travis Barker se irrita com cantor e ameaça cancelar show no Brasil

Travis Barker, 48, ameaçou cancelar o show do Blink-182 no Brasil após se irritar com vocalista do Scracho, Diego Miranda. O Blink será, até então, uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2024, que será realizado em São Paulo entre os dias 22 e 24 de março.

Neste ano, a banda também marcaria presença no festival, porém, o show precisou ser cancelado devido a uma lesão na mão do baterista.

Nos stories do Instagram, Travis compartilhou um anúncio misterioso. Em um fundo preto, ele escreveu “Amanhã”. No Twitter, um fã-clube da banda repostou a imagem: “O que vocês acham que Travis está tramando?”.

Diego, então, respondeu: “Ele cancelará show no Brasil amanhã”. O post chegou até o marido de Kourtney Kardashian, que parece ter se irritado. “F***-se. Vou cancelar então”, rebateu.

O vocalista do Scracho tentou se explicar: “Nós amamos você. Você não se arrependerá, o público será insano. Desculpa, não cancele”, pediu ele, se desculpando, ainda, com os fãs brasileiros: “Se cancelar mesmo a culpa não é minha. Juro”, brincou. “Tô me sentindo mal, mano. Nem vou dormir hoje”, disse.