Travessia Santos-Guarujá ganha reforço com balsa FB-11 reformada

A interligação entre os municípios de Santos e Guarujá, localizada na Baixada Santista, recebeu nesta segunda-feira (02) um significativo reforço com a entrega da balsa FB-11, que passou por uma ampla reforma e modernização. O investimento de R$ 10,8 milhões visa aprimorar a frota da travessia, atendendo à crescente demanda da alta temporada. Este projeto faz parte de uma série de reformas promovidas pela atual gestão, que já investiu um total de R$ 73,4 milhões em melhorias para as embarcações de todo o estado.

A cerimônia de entrega contou com a presença de Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), acompanhada por Denis Gerage Amorim, subsecretário de Logística e Transportes, e Agnaldo Gonçalves de Almeida Jr., diretor técnico do Departamento Hidroviário (DH). Durante o evento, foi também lançada a Operação Verão 2024-2025, destinada a intensificar o suporte aos usuários durante o pico do verão.

Conforme explicado pela secretária Resende, a introdução da FB-11 faz parte de um plano abrangente para modernizar as travessias na região. “Com um total de R$ 44 milhões destinados exclusivamente à Baixada Santista, entregaremos até dezembro seis balsas reformadas. Este esforço é parte de um investimento maior de R$ 200 milhões aplicado ao longo dos últimos dois anos em todo o sistema estadual”, destacou Resende.

A Operação Verão 2024-2025 verá sua frota expandida com a incorporação da balsa FB-10 na segunda quinzena de dezembro, somando nove embarcações para a travessia Santos/Guarujá. Apesar da capacidade operacional máxima ser oito embarcações devido às limitações das gavetas de atracação, uma unidade extra será mantida como reserva estratégica para assegurar um fluxo contínuo durante o período crítico do verão.

Denis Amorim enfatizou que a reforma da FB-11 está alinhada ao Programa de Modernização da Frota das Travessias. A renovação incluiu melhorias estruturais significativas e atualizações nos sistemas de segurança e navegação da embarcação. “Nosso compromisso é proporcionar uma experiência mais segura e confortável para os usuários”, afirmou.

A Operação Verão iniciará em 15 de dezembro e se estenderá até 10 de março, incorporando o período do Carnaval. Com foco na eficiência, foi implementado um sistema de gestão de filas que organiza o embarque e evita práticas desordenadas nas travessias mais movimentadas.

Em paralelo aos esforços imediatos para otimizar as operações durante o verão, o governo estadual lançou uma consulta pública para discutir uma parceria público-privada (PPP) destinada à operação e manutenção do sistema de travessias hídricas. Com prazo aberto até 23 de dezembro de 2024 para contribuições, o projeto visa modernizar ainda mais as travessias através da renovação completa da frota e eletrificação dos serviços.

Investimentos expressivos também foram alocados em infraestruturas como as estações Vicente de Carvalho e Praça da República em Santos, além dos flutuantes nas cidades envolvidas na travessia São Sebastião/Ilhabela. Estas melhorias buscam garantir maior segurança e conforto aos usuários, reforçando o compromisso do governo com a modernização contínua das travessias estaduais.

Essas ações coletivas visam não apenas aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos atualmente mas também posicionar o setor para atrair investimentos privados futuros, assegurando um sistema eficiente e moderno que atenda às necessidades crescentes da população local.