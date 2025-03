Tratar os distúrbios do sono é essencial para a saúde

Na sexta-feira (14 de março), será celebrado o Dia Mundial do Sono, uma data que chama a atenção para a importância do sono. Assim como uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios e a adoção de hábitos saudáveis, dormir bem é fundamental para a saúde e o bem-estar físico e mental. Uma noite tranquila de sono é reparadora, enquanto a privação do sono pode levar a quadros de ansiedade e depressão.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 45% da população mundial sofre com algum distúrbio do sono. No Brasil, um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 2023 apontou que 72% dos brasileiros enfrentam esse problema.

De acordo com o médico Thiago Brunelli, otorrinolaringologista do hospital Santa Casa de Mauá, é essencial dormir pelo menos oito horas por noite, pois é durante o repouso que o organismo se recupera, restaura suas funções, promove o reparo dos tecidos, o desenvolvimento muscular e a regulação do metabolismo e do sistema imunológico.

“Entre os distúrbios do sono mais comuns estão o ronco e a apneia. O ronco ocorre devido à vibração das vias aéreas, causada pela obstrução parcial da passagem de ar. Já a apneia é uma obstrução mais grave, que dificulta a respiração. Vale destacar que quem tem apneia certamente ronca, mas nem todo roncador sofre de apneia”, explica o médico.

Na apneia, os períodos em que a pessoa deixa de respirar impedem que ela atinja as fases mais profundas do sono, provocando despertares repentinos e engasgos durante a noite. Além do ronco, outros sintomas da apneia incluem dores de cabeça e garganta ao despertar, cansaço excessivo, sonolência diurna e olheiras. As consequências podem ser graves, aumentando os riscos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto, perda de memória, hipertensão arterial e morte precoce.

Algumas das principais causas da apneia incluem gripes e resfriados frequentes, desvio de septo e obesidade. Já o ronco pode estar relacionado à idade, ao consumo de álcool, ao cansaço excessivo, a problemas respiratórios e ao hábito de dormir de barriga para cima.

O primeiro passo para o tratamento é diagnosticar corretamente o distúrbio e identificar sua causa. O tratamento pode envolver o uso de máscaras de oxigênio (CPAP) ou, em alguns casos, cirurgias para corrigir o estreitamento ou a obstrução das vias respiratórias.

Além disso, algumas mudanças no estilo de vida podem contribuir para um sono mais reparador. Antes de dormir, é recomendável evitar a prática de atividades físicas intensas, o consumo de álcool e cafeína, o tabagismo e refeições pesadas. Também é importante eliminar luzes e ruídos do ambiente e manter uma rotina regular de horários para dormir e acordar.

“Jamais se automedique ou utilize substâncias para dormir sem orientação médica. É fundamental investigar as causas que estão comprometendo a qualidade do sono”, alerta o especialista.