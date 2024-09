Tratamento que resultou em medalhas: conheça o nadador paralímpico Lucas Mozela

Três vezes medalhista de ouro em Jogos Parapan-Americanos, Lucas Mozela, 26 anos, começou na natação por recomendação médica para tratar um problema de saúde. No entanto, não demorou muito para ele se apaixonar pela modalidade e investir na sua profissionalização nesse esporte. Agora, seu desafio são as Paralimpíadas de 2024.

Lucas é um dos atletas do Time São Paulo que estão em Paris para os Jogos Paralímpicos. Este, que é o programa do Governo de São Paulo de incentivo aos paradesportos, lançou 91 dos 254 atletas com deficiência para as Paralimpíadas de Paris 2024.

“Comecei na natação por recomendação médica para tratar um sopro no coração. Acabei me conectando com as piscinas e, em quatro meses, já estava nadando em todos os estilos. Eu percebi que tinha potencial para representar o Brasil”, conta. Segundo ele, sua grande inspiração é o nadador Daniel Dias, nadador paralímpico mais premiado da história com 27 medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos.

Lucas começou a nadar aos sete anos de idade, não só para tratar o sopro no coração, mas também por causa de uma má-formação congênita chamada mão torta radial. Isso porque as braçadas na piscina estimulam o movimento dos braços e das mãos, evitando o atrofiamento.

O Time SP

Lucas e sua família são da cidade de Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo. Em 2018, surgiu a oportunidade de ir para o Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na cidade de São Paulo, onde ele treina até hoje.

“Já estou há vários anos no Time São Paulo. Ele nos agrega melhorando a nossa performance e nosso resultado nos treinos. Para mim, o Time São Paulo é fundamental”, diz Lucas. O nadador começou a chamar atenção na disputa de competições estaduais. De lá, ele foi convocado para testes no Time São Paulo.

Paralimpíadas

Em 2012, com 14 anos, Lucas Mozela competiu nas Paralimpíadas Escolares. Já em 2023, disputou os Jogos ParaPan-Americanos de Santiago, no Chile, onde conquistou três medalhas de ouro: nos 100 metros peito, nos 200 metros medley e no revezamento 4×100 metros medley.

Paris 2024 não será a primeira experiência paralímpica de Lucas Mozela. O nadador também participou dos Jogos Paralímpicos ocorridos no Rio de Janeiro, em 2016, aos 18 anos de idade. A classificação para Tóquio 2021 não veio, mas Lucas voltou mais forte para 2024. “Não consegui performar tão bem, estava passando por algumas dificuldades, mas agora vai ser diferente. Estou mais experiente e quero entregar meu melhor resultado. Estou confiante que vai dar tudo certo”.