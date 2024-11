‘Tratamento musical’: coral da PM visita pacientes em tratamento oncológico

Na manhã de uma quarta-feira de novembro, a dona de casa Isaura Ribeiro da Silva chegou à Santa Casa de São Paulo para realizar a 12ª sessão de quimioterapia. Foi mais um dia no tratamento contra o câncer, diagnosticado em fevereiro. “É um período muito tenso, e contar com o apoio da família faz toda a diferença. Por mais que você tente ser forte emocionalmente, o processo abala a gente”, admitiu.

Aquele dia, no entanto, a dona de casa e outros pacientes da ala oncológica da unidade receberam uma visita inesperada. O coral do Corpo Musical da Polícia Militar realizou uma apresentação no hospital, proporcionando um momento mais acolhedor.

“Apresentações como essa trazem felicidade, não só para mim, mas para todos aqui que enfrentam essa doença”, afirmou Isaura, que estava acompanhada do marido. Para eles, que viram o coral pela primeira vez, a música é um instrumento que tem a capacidade de transmitir alegria e paz às pessoas. “É satisfatório você entrar para fazer uma sessão de quimioterapia e estar com a sua mente mais tranquila.”

A ala hospitalar da Santa Casa foi contagiada pelas canções entoadas pelos policiais. O repertório variado agradou funcionários e pacientes com canções popularmente conhecidas e que marcaram época. Por algumas horas, o ambiente hospitalar foi tomado por sorrisos. Muita gente acompanhou os músicos nos versos durante o show.

Além dos pacientes, os funcionários também são contagiados. O gestor médico da unidade ambulatorial da Santa Casa, Renê Felipe, vivenciou pela primeira vez a apresentação musical da PM. “Achei espetacular”, resumiu. Conforme o médico, “a presença do coral alegra o ambiente e ajuda a tirar um pouco o peso do tratamento. “Os pacientes até se esquecem dessa rotina hospitalar. Todo mundo gostou e participou, achei fantástico”, disse.

O médico ainda explicou que o impacto emocional causado pela música é saudável no enfrentamento à doença, contribuindo para a cura.

“Qualquer ação que ajude a deixar mais leve o humor e o bem-estar do paciente, consequentemente, impacta no tratamento”, afirmou. “O hospital é visto como lugar de doenças e que as pessoas evitam frequentar. Ações como essa podem proporcionar uma imagem diferente do que a gente faz aqui. A intenção não é só tratar pessoas doentes, mas sim proporcionar saúde”, completou o médico.

Projeto ‘Gratidão em Melodia’

O Projeto Tratamento Musical: gratidão em Melodia foi idealizado em junho deste ano e é realizado em hospitais e instituições de saúde de São Paulo.

O programa tem o objetivo de aproximar a Polícia Militar da sociedade, proporcionando um equilíbrio emocional por meio da música.

De acordo com o regente do coral, subtenente Jeimis Henrique Mota Alvarenga, com as apresentações, a população passa a entender o policial que está atrás da farda. “A PM precisa da população e ela é nossa aliada. Esse projeto leva a imagem, valores e representação da polícia, além de ser uma ferramenta de aproximação com a comunidade”, afirmou.

As instituições hospitalares que desejarem receber o projeto podem entrar em contato com o Corpo Musical da PM por meio do e-mail [email protected] .

Corpo Musical da Polícia Militar

Neste dia 22 de novembro é comemorado o dia do músico. A Polícia Militar é representada nesta data pelo Corpo Musical da instituição que, com 167 anos de história, é a unidade mais antiga da PM paulista.

Todo ano, as bandas da PM fazem cerca de mil apresentações, atingindo um público estimado de meio milhão de pessoas.

A unidade é composta por uma banda sinfônica, duas seções de banda, um coral masculino, uma camerata e uma jazz band.

Os músicos participam de projetos sociais de interação com a comunidade. Atuam em hospitais, casas de repouso, orfanatos, escolas, creches e teatros, além de apresentações de valorização profissional e aniversários das unidades da instituição.