Transportes: veja 7 dicas de museus para as férias e como chegar a cada um deles

Muitas famílias optam por tirar férias em janeiro, mês de recesso escolar, e São Paulo é um destino repleto de experiências culturais que podem ser exploradas – tanto por turistas quanto por residentes – de maneira acessível e eficiente por meio dos transportes metropolitanos do estado.

Passeios culturais gratuitos são sempre uma boa opção na hora de montar o roteiro com as crianças. A STM separou sete dicas de passeios gratuitos – um por dia da semana – para fazer usando as linhas da CPTM, EMTU e Metrô.

1) Casa das Rosas

A Casas das Rosas é um casarão clássico com estilo francês que oferece à população de São Paulo cursos, oficinas de criação e crítica literária, palestras, ciclos de debates, lançamentos de livros, apresentações literárias e musicais, saraus, peças de teatro e exposições ligadas à literatura. O espaço possui também um jardim bastante visitado.

Horário de visitação: Terça-feira a domingo – Jardim das 7h às 22h e Museu das 10h às 18h. Entrada gratuita todos os dias.

Endereço: Av. Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo – SP

Como chegar: Estação Brigadeiro (Linha 2-Verde)

2) Catavento

O Catavento é um museu de ciências interativo com exposições divididas em quatro seções: universo, vida, engenho e sociedade.

Horário de visitação: Terça a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita todas as terças-feiras.

Endereço: Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo – SP

Como chegar: Estação Dom Pedro II, da Linha 3-Vermelha, do Metrô.

3) Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga é a sede do Museu Paulista, especializado em história cultural e material e integra a Universidade de São Paulo. O edifício foi projetado para ser um monumento em comemoração à Proclamação da Independência, ocorrida em 1822.

Horário de visitação: terça a domingo, das 10 às 17h. O acesso é gratuito às quartas-feiras e no primeiro domingo de cada mês. No feriado de São Paulo (25/01) a entrada também será franca, a gratuidade será oferecida pela B3, a bolsa do Brasil.

Endereço: Rua dos Patriotas, 100 – Ipiranga – São Paulo/SP

Como chegar: Estações Alto do Ipiranga (Linha 2-Verde), Ipiranga (Linha 10-Turquesa) e linhas intermunicipais 217, 218, 218EX1 e 314 gerenciadas pela EMTU.

4) Museu de Zoologia

O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo teve início na década de 1890, quando diversas coleções formaram o Museu Paulista. O espaço é detentor de um dos maiores acervos zoológicos da América Latina.

Horário de visitação: Terça a domingo, das 10h às 17h. Entrada gratuita todos os dias.

Endereço: Av. Nazaré, 481 – Ipiranga, São Paulo – SP

Como chegar: Estações Alto do Ipiranga (Linha 2-Verde), Ipiranga (Linha 10-Turquesa) e linhas intermunicipais 217, 218, 218EX1 e 314 gerenciadas pela EMTU.

5) Memorial da Resistência

O Memorial da Resistência de São Paulo é o maior museu de história dedicado à memória política das resistências e da luta pela democracia no Brasil.

Horário de visitação: Quarta a segunda, das 10h às 18h. Fechado às terças. Entrada gratuita todos os dias.

Endereço: Largo General Osório, 66 – Santa Ifigênia, São Paulo – SP

Como chegar: Estação Luz (Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 7-Rubi) saída Sala São Paulo – acesso pela Plataforma 1 Jundiaí Linha 7 Rubi.

6) Pinacoteca

A Pinacoteca de São Paulo foi inaugurada em 1905 e transformada em museu estadual em 1911. O espaço é o museu de artes visuais mais antigo da cidade, voltado para produção brasileira concebida desde o século XIX até a contemporaneidade.

Horário de visitação: De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h), quintas-feiras B3 com horário estendido e gratuito somente na Pina Luz: das 10h às 20h (entrada gratuita a partir das 18h). Aos sábados a entrada é gratuita para todas as pessoas nos três edifícios.

Endereço: Pina Luz, Praça da Luz, 2; Pina Estação, Rua Mauá, 66; Pina Contemporânea, Av Tiradentes, 273

Como chegar: Estação Luz (Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 7-Rubi). A Pina Estação pode ser acessada pelo Boulevard João Carlos Martins, que conecta a Estação da Luz aos equipamentos culturais do Complexo Júlio Prestes, onde está a Pinacoteca Estação. Para acessar este caminho, basta seguir as sinalizações da plataforma 1 da CPTM na Estação da Luz.

7) Museu da Língua Portuguesa

O Museu tem como objetivo valorizar a diversidade da língua portuguesa e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo. O museu abriu ao público em 2006 e foi reaberto em 2021, após sua reconstrução.

Horário de visitação: De terça a domingo, das 9h às 16h30. Entrada gratuita aos sábados.

Endereço: Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP

Como chegar: Estação Luz (Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 7-Rubi).

Este guia tem como objetivo inspirar os paulistas e turistas a vivenciarem as férias de verão de maneira culturalmente rica, aproveitando ao máximo a diversidade que São Paulo tem a oferecer.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br

