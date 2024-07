Transportes Metropolitanos terão mudanças na operação durante o feriado de 9 de Julho

Nesta segunda e terça-feira (8 e 9), as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão alteração na circulação devido ao feriado estadual prolongado de 9 de Julho, data em que se comemora a Revolução Constitucionalista de 1932.

A operação será monitorada e, se necessário, serão adicionados mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.

Operação dos trilhos

No sábado (6), domingo (7) e segunda-feira (8), a programação de trens da CPTM será normal para estes dias. Já no feriado, na terça-feira (9), a operação será semelhante a de um domingo. Neste dia, a equipe operacional vai monitorar a movimentação de passageiros e manterá trens de prontidão para atender eventual aumento de fluxo.

Assim como a CPTM, nos dias 6 e 7 de julho, o Metrô contará com uma programação normal de sábado e de domingo. Já na segunda-feira (8) e no feriado da terça-feira (9), a empresa prevê demanda menor do que dias úteis típicos, então a operação será similar a de sábado e domingo. A equipe operacional estará preparada para inserir trens rapidamente se necessário.

Ônibus da EMTU

No sábado (6) e domingo (7), as tabelas horárias serão as normais dos fins de semana. Na segunda-feira (8), as linhas obedecerão às tabelas de dias úteis, com exceção a um conjunto de linhas que terão horário diferenciado. A lista destes serviços poderá ser consultada no site e nas redes sociais da EMTU a partir do dia 6 de julho. Link.

Já no feriado da Revolução Constitucionalista, 9 de julho (terça-feira), a programação será equivalente a de domingos e feriados.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Passeios com os pets – Quem quiser aproveitar o fim de semana para passear com animais de estimação pode seguir viagem nos trens da CPTM, do Metrô, da EFCJ, nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU e nas composições do VLT na Baixada Santista. Para isso, conforme lei estadual, os pets devem pesar no máximo dez quilos, não podem ser ferozes e devem estar em caixa apropriada. Mais informações podem ser obtidas nos sites das empresas.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos – A STM tem como missão a formulação de políticas públicas que assegure a mobilidade urbana integrada, segura, acessível e sustentável para concretização do direito social do acesso ao transporte. A Pasta é referência no planejamento e na gestão do transporte metropolitano de passageiros que, diariamente, transporta cerca de 8,5 milhões de pessoas, na média dos dias úteis. Vinculadas à STM, estão a CPTM, a EMTU, o Metrô, além da Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado.