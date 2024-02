Transportes Metropolitanos têm mudanças na operação no fim de semana de pré-Carnaval

Para atender os foliões neste fim de semana de pré-Carnaval (3 e 4/02), as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão alteração na circulação. Nas estações próximas aos locais de concentração de blocos de rua, haverá reforço de todo o quadro operacional. A operação será monitorada e, se necessário, as empresas estarão prontas para colocar mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.

Para que os festejos de pré-Carnaval ocorram sem incidentes e com todo conforto e segurança dos foliões, a STM recomenda que os passageiros fiquem atentos a algumas regras:

• não é permitido consumir bebida alcoólica (lei estadual 10.951/01) ou portar qualquer tipo de droga ilícita (lei federal 11.343/06 – lei das drogas).

• é proibido fazer uso de instrumentos musicais, rádios ou aparelhos sonoros, a menos que por meio de fones de ouvido (lei municipal 15.937/13);

CPTM – No sábado e no domingo (3 e 4/02), a operação das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade será equivalente a de sábado e terá trens de prontidão, se necessário.

EMTU – Com os desfiles dos blocos de pré-Carnaval, as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU na capital e na Grande São Paulo região terão alterações nos itinerários. Passageiros devem ficar atentos aos desvios das linhas. Os horários de partida são disponibilizados para consulta no site da EMTU e no aplicativo. No sábado (03), na região central de Guarulhos, as linhas 003, 094, 095, 100, 104, 110, 115, 175, 250, 253, 362, 537, 555, 598 e 825 terão desvios no período das 11h às 19h. Já no domingo (04), na Avenida Marquês de São Vicente, zona oeste da capital, as linhas 231, 316 e 472 serão desviadas no período das 11h às 19h. Na segunda-feira (05), na região da Consolação, na capital paulista, as linhas 316 e 427 terão desvios das 17h30 às 23h.

Metrô – As linhas funcionarão com frota de fim de semana, a operação será monitorada e, se necessário, haverá aumento na oferta de trens. Apenas na estação República, da Linha 3-Vermelha, os acessos 7 de abril, Praça da República, e Barão de Itapetininga serão fechados e poderão ser abertos em caso de necessidade operacional. Como opção, os passageiros poderão utilizar os acessos Caetano de Campos e Arouche.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no site (clique aqui).

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.