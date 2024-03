Transportes Metropolitanos recebem postos do Procon-SP para Semana do Consumidor

Para marcar o Dia Internacional do Consumidor, no dia 15 de março, em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o Procon-SP disponibilizará postos de atendimento nas estações da CPTM e do Metrô, com o objetivo de dar ainda mais visibilidade e oportunidade para os consumidores conhecerem os seus direitos.

De 11 a 15 de março, das 10h às 14h, os consumidores poderão tirar suas dúvidas e receber orientação qualificada nas estações Tamanduateí e Barra Funda (CPTM) e Sé (Metrô). Especialistas do órgão de defesa irão tirar dúvidas, registrar reclamações, prestar orientação, dar palestras aos fornecedores, e divulgar a lista das empresas que mais tiveram reclamações registradas durante 2023.

Vídeos e Podcast

Vídeos educativos com várias dicas sobre direitos do consumidor, produzidos com base na enquete realizada pelo Procon-SP serão exibidos nas redes sociais proprietárias ao longo da semana. E um podcast, gravado com dirigentes e especialistas, que abordará em 3 episódios os temas: Eventos climáticos e a defesa do consumidor; Inteligência artificial no atendimento ao consumidor e Recuperação judicial de empresas e os Direitos do Consumidor.

Sobre a data

Em 15 de março, data adotada em 1985 pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), é comemorado o Dia Nacional e Mundial do Consumidor. E no dia 11, também é celebrada a entrada em vigor da Lei Federal n° 8.78/91, o Código de Defesa do Consumidor, um dos instrumentos legais mais avançados até hoje, uma importante ferramenta para a harmonização das relações de consumo e a proteção dos direitos dos consumidores.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

A STM cuida diariamente do transporte de 8,5 milhões de passageiros, na média dos dias úteis. São passageiros que usam os ônibus gerenciados pela EMTU, além dos trens do Metrô, da CPTM e das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, estas quatro últimas concedidas à iniciativa privada. A Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado, também é responsabilidade da STM.