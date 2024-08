Transportes Metropolitanos e Detran-SP promovem ação sobre segurança no trânsito

O governo de São Paulo, por meio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e do Detran-SP, promove nesta quinta-feira (22), um Quiz Educativo nas estações Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM) e Tatuapé (Linha 3-Vermelha do Metrô) e no Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso da EMTU, em Osasco.

Das 10h às 15h, os passageiros dos Transportes Metropolitanos poderão participar do Quiz Educativo “Toda faixa de pedestres é um sinal. Sinal de Respeito”. O jogo didático tem como objetivo promover a civilidade e o respeito mútuo entre motoristas e pedestres, reduzir o número de atropelamentos e incentivar o conhecimento sobre práticas de segurança e respeito no trânsito.

Campanha “Sinal de Respeito”

Com o objetivo de falar sobre respeito no trânsito e salvar vidas, o Detran-SP idealizou a nova campanha “Sinal de Respeito”, comandada pelo filósofo e professor Clóvis de Barros Filho, conhecido por suas falas sobre ética, moral e civilidade. Desde o dia 5 de agosto e até 23 de agosto, vídeos serão reproduzidos na CPTM, em monitores e displays dos trens, na EMTU, nos corredores e VLT, na Rua Aldino Pinotti, nos terminais e no metrô, na TV Minuto.