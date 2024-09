Transporte gratuito para feiras e eventos em SP é decisiva na escolha de hotéis, diz pesquisa

A oferta de transporte gratuito pode ser decisiva na escolha de hotéis do Centro Histórico de São Paulo, de acordo com 90% do público que se hospedou na região por ocasião da feira Beauty Fair, que aconteceu na Expo Center Norte durante na última semana, e participou de pesquisa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Trata-se da segunda experiência de transporte gratuito liderada por empreendedores hoteleiros do centro com avaliação altamente positiva do público: do local de embarque (97%) e conforto do veículo (91%) à segurança (89%) e frequência de partidas (85%). A primeira iniciativa aconteceu em julho e levou 250 pessoas à Fipam, maior feira de panificação e confeitaria da América Latina.

Os entrevistados ainda afirmaram que realizariam compras (92%) no centro e experimentariam restaurantes e opções de entretenimento na região (94%). “Sem dúvidas é uma vantagem competitiva aos meios de hospedagem da região central da cidade. É um movimento de redescoberta da qualidade da hotelaria pelos participantes de feiras e congressos”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. Atualmente, o centro conta com uma oferta de cerca de quatro mil quartos.

No deslocamento para a feira, 101 passageiros beneficiados pelo transporte gratuito responderam a 16 perguntas via formulário online. A maior parte (80%) dos entrevistados era visitante da feira, uma pequena parcela era de expositores (16%) e alguns profissionais de imprensa (4%), vindos principalmente do Rio de Janeiro, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo.

A iniciativa é atrair novos hóspedes para 19 hotéis clássicos da região, como o hotel América do Sul e Comunbia, da Rede Buenas Hotéis; o Windsor, da Rede Ibérica; o Gran Barão e o Apollo Plaza; da Rede Ibérica; o Excelsior e Marabá, da Rede Del Plaza; além do Gran Corona, do King, do Castelar, do San Raphael, do San Michel, entre outros que integram a ação.

A iniciativa é coordenada por empreendedores da Comissão de Hotelaria do Distrito Turístico Urbano Centro de São Paulo, com o apoio da Prefeitura, por meio do movimento #TodospeloCentro, e do Pró-Centro SP.