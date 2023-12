Transporte coletivo de Diadema ganha 30 novos ônibus

A Prefeitura de Diadema vai entregar 30 novos ônibus neste sábado (9), em continuidade ao plano de renovação da frota com critérios mais sustentáveis e proporcionando melhor conforto e acessibilidade aos usuários do transporte coletivo municipal.

Os novos ônibus têm suspensão a ar, entradas USB, GPS, wi-fi, sistema de climatização, poltronas mais confortáveis, elevador para pessoas de acessibilidade reduzida, sistema de renovação de ar e motor com baixa emissão de poluentes (padrão Euro V), de acordo com as normas atuais.

O Secretário de Mobilidade e Transportes, Vanderly Lima, comentou que o processo de renovação da frota incorporou a promoção de soluções mais sustentáveis, tanto que Diadema já conta com seis ônibus elétricos, que não emitem poluentes e têm motores silenciosos. “Revela a nossa disposição de colocar a tecnologia em ações concretas a serviço de uma cidade melhor”, disse.

Ele explicou que os novos ônibus apontam para a renovação total da frota da cidade com redução da idade média dos veículos. “Esta gestão já entregou 70 veículos novos, baixando a idade média da frota de 4,25 anos para 3,25 anos”, comentou.

A ato de entrega dos ônibus será às 10h do sábado (9) no estacionamento da Prefeitura no Paço Municipal, quando também será lançado o novo aplicativo Cittamobi Acessibilidade.

Aplicativo facilita mobilidade urbana de deficiente visual

Os deficientes visuais já podem contar com a ajuda do aplicativo CittaMobi Acessibilidade para os deslocamentos no transporte coletivo, que oferece informações sobre as linhas em tempo real, como localização dos ônibus, previsão de chegada no ponto em que a pessoa está e a duração aproximada do trajeto.

Para facilitar e dar autonomia às pessoas deficientes, o aplicativo tem o recurso do comando de voz para a orientação do caminho desejado, em versões no Android e IOS.

Se o usuário estiver em casa, por exemplo, e informar o endereço de seu destino, o aplicativo indica a melhor rota para chegar lá, aponta quais são as vias até o ponto de parada (vira aqui e ali), e avisa quando o ônibus está chegando ao ponto e a hora de embarcar. Depois, vai dando os nomes dos pontos de parada e avisa quando está chegando a parada selecionada e a hora de descer. Caso o usuário crie pontos de referência durante o trajeto, o aplicativo vai emitir um alerta sonoro quando o ônibus estiver passando por esses locais.

O assistente de voz do aplicativo dá mais autonomia ao deficiente visual, pois possibilita ao usuário salvar os locais que costuma passar e se tem obstáculos no percurso, e ele passa a indicar os nomes das ruas, e orienta sobre os cruzamentos e as condições desses caminhos.

O Secretário de Mobilidade e Transportes, Vanderly Lima, destacou o caráter inclusivo do aplicativo: “Ele promove mais segurança e acessibilidade e dá autonomia aos deficientes visuais, que ganham facilidade na mobilidade urbana”, concluiu.