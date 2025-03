Transparência marca prestação de contas da Secretaria de Saúde de São Caetano

A audiência pública para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024 da Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul foi marcada pela transparência. A plenária, realizada sexta-feira (27/2), na Câmara, reuniu vereadores, população e técnicos da pasta.

A apresentação ficou por conta da secretária municipal de Saúde, Marisa Catalão, do diretor da pasta, Ricardo Carajeleascow, e da coordenadora de Planejamento da área, Maria Cecília Sansone, que detalharam todas as despesas e ações executadas no setor. Os balancetes foram aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde nesta semana.

Em 2024, a Prefeitura investiu 29% de suas receitas na área, quase o dobro do mínimo exigido pela Constituição Federal. Percentual que contribui para a modernização dos equipamentos públicos, sistemas e processos, além da capacitação dos profissionais, refletindo na elevação da qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

Após a explanação inicial, Marisa e Ricardo responderam, um a um, os questionamentos dos vereadores e da população, que participou presencialmente e online. Sempre com embasamento técnico.

“A transparência é uma diretriz do governo Tite Campanella e que seguimos à risca. Toda a sociedade tem o direito do acesso à informação, e nós, como gestores públicos, o dever de transmiti-la com clareza. Seguiremos trabalhando pelo constante aperfeiçoamento dos serviços de Saúde de São Caetano do Sul”, ressaltou Marisa Catalão.

A secretária esclareceu dúvidas inclusive sobre a unidade cardiológica construída junto ao Complexo Hospitalar de Clínicas, confirmando o prazo de 150 dias dado pela Enel para a resolução dos problemas elétricos para que o equipamento entre em funcionamento.