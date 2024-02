Trânsito será monitorado na Marginal Pinheiros para realização da corrida “Circuito do Sol”

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Marginal Pinheiros, no domingo (25) das 2h às 10h30, para a realização da corrida “Circuito do Sol”, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e lazer. A corrida terá largada às 6h na região do Parque do Povo e terá percursos de 5K, 10K e 15K.

As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 2h, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.

Interdições

Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e Eng. Roberto R. Zuccolo (Cidade Jardim).

Acesso da Avenida João Dias, sentido centro, para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela ponte velha João Dias;

Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapiúna), para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

Ponte Octavio Frias de Oliveira (Estaiada), sentido Marginal;

Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal.

Viaduto República da Armênia (toda extensão);

Viaduto Marcelo Portugal Gouvêa (toda extensão);

Alternativas

Macro desvios

Região Santo Amaro para o Itaim:

Ponte João Dias, sentido Centro, e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco ou;

Avenida João Dias, sentido Centro, à esquerda na Rua Laguna, Avenida Cecília Lottenberg, Rua José Guerra, Avenida Cecília Lottenberg, Avenida Dr. Chucri Zaidan, Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, à direita na Praça Soneto, à esquerda na Rua Guararapes e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Micro desvios:

Marginal Pinheiros, pista expressa e seus acessos, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Engenheiro Roberto R Zuccolo (Cidade Jardim): seguir pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

Acesso da Avenida João Dias, sentido Centro à pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco pela Ponte Velha João Dias: seguir pela Ponte João Dias, sentido Centro e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapiúna), para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco: seguir pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

Ponte Octavio Frias de Oliveira, sentido Marginal: seguir pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal, Avenida Dr. Chucri Zaidan, sentido Morumbi, Ponte Caio Pompeu de Toledo, sentido Bairro, Rua Francisco Tramontano, Avenida Dr. Alberto de Oliveira Lima e Avenida Magalhães de Castro, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos;

Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal: seguir pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal,

Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

Viaduto República da Armênia: seguir pela Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo Branco;

Viaduto Marcelo Portugal Gouvêa: seguir pela Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações

Respeite a sinalização;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade do veículo para maior segurança;