Trânsito no litoral: 29 km de lentidão na Imigrantes e neblina dificultam a viagem

Com a chegada das festividades de fim de ano, muitos paulistanos seguem rumo ao litoral para comemorar a virada. No entanto, a viagem não está isenta de desafios. Neste sábado (28), por volta das 13h30, a Rodovia dos Imigrantes, principal conexão entre São Paulo e a Baixada Santista, registrou 29 km de lentidão, segundo a operadora Ecovias. O congestionamento se estende do km 23 ao 46 e entre os kms 47 e 53.

A rodovia Anchieta também apresenta problemas, com 14 km de tráfego lento entre os kms 26 e 40. As condições climáticas agravam a situação, já que o tempo encoberto e a neblina no topo da serra dificultam a visibilidade, levando ao bloqueio de várias alças de acesso nas rodovias.

Para facilitar o fluxo, a operação 7×3 está em vigor. Essa configuração permite que as pistas norte e sul da via Anchieta sejam usadas para a descida ao litoral, enquanto a subida é realizada exclusivamente pela pista norte dos Imigrantes.

Desde o início do feriado, na sexta-feira (26), mais de 255 mil veículos já desceram em direção à Baixada Santista. A expectativa é que aproximadamente 1,5 milhão de veículos circulem pelas rodovias estaduais durante todo o feriado.

O trânsito intenso também foi registrado na rodovia dos Tamoios e na Rio-Santos, evidenciando o aumento no movimento das estradas que conectam a capital paulista ao litoral. Por isso, é fundamental que os motoristas se preparem para enfrentar longos períodos de espera e priorizem a segurança durante suas viagens.