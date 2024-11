Trânsito na região da SP Expo, na Rodovia dos Imigrantes, será monitorado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do SP Expo na Rodovia dos Imigrantes, região da Água Funda, Zona Sul da cidade, de sexta-feira (15) a domingo (17), das 08h às 22h, para a realização dos eventos “Dunamis Con24” e “Expocannabis Brasil 2ª Edição”, com público estimado de 9 e 7 mil, respectivamente.

O São Paulo Expo localiza-se na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 (sentido São Paulo), junto ao Viaduto Mateus Torloni, na Água Funda.

O acesso ao evento será realizado exclusivamente através das alças de acesso do Viaduto Mateus Torloni.

Bloqueios Operacionais

Rua Hilário Ribeiro, entre a Avenida Getúlio Vargas Filho e a Rua dos Guascas;

Rua Francisco Duarte Graça x Rua Amborés;

Rua Francisco Duarte Graça x Rua João de Castro Rebelo;

Rua Francisco Duarte Graça x Rua São Borja;

Rua dos Comerciários x Rua Santo Estácio;

Rua Nelson Fernandes x Rua Gen. Manuel Vargas;

Rua Getúlio Vargas Filho x Rua Santo Estácio;

Rua Getúlio Vargas Filho x Rua Campo Bom;

Rua Santa Atília x Praça Barão de Capanema;

Rua Getúlio Vargas Filho x Rua Hilário Ribeiro;

Rua Gen. Manuel Vargas x Rua Onze de Fevereiro;

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

A sinalização nas imediações do SP Expo será reforçada com a instalação de banners e faixas orientando tanto o público que se dirigem ao evento, bem como aos usuários do tráfego de passagem.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

Dê preferência ao pedestre;

Respeite as orientações dos Agentes de Trânsito da CET e do Policiamento;

Não confie em guardadores de carros que podem indicar locais não permitidos para estacionar;

Não estacione em locais onde haja canalizações com cones e/ou cavaletes;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito.

Dê preferência ao uso do transporte público (metrô, ônibus e táxi).