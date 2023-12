”Transforme seguidores em compradores” é tema de palestra na segunda em Santo André

“Transforme seguidores em compradores” é o tema da última palestra do ano do Circuito Andreense de Empreendedorismo. A atividade gratuita acontece na segunda-feira (11), às 9h, no Cesa (Centro Educacional de Santo André) Parque Erasmo Assunção. As inscrições podem ser feitas por meio do link: http://acesse.santoandre.br/Circuito11-12

O programa Circuito Andreense de Empreendedorismo tem como objetivo oferecer capacitação gratuita para pequenos e médios empreendedores aumentarem a eficiência de seus negócios. É uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio da Escola de Ouro Andreense e da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, em parceria com o Sebrae e apoio da Secretaria de Educação.

Além das palestras presenciais, que acontecem em espaços da rede municipal de ensino localizados nas regiões mais afastadas do Centro, como os Cesas e os Centros Públicos de Formação Profissional, o programa promove atividades itinerantes realizadas mensalmente em centros comerciais nos bairros, oferecendo aos empreendedores a oportunidade de tirar dúvidas sobre gestão de negócios e receber consultoria gratuita.

Na atividade, os empreendedores podem contar com o atendimento do Sebrae-SP, obter informações sobre crédito do Banco do Povo, tirar dúvidas sobre documentação e regularização com a AGG Fiscal, obter informações sobre os serviços ao empreendedor da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e sobre os cursos de qualificação da Escola de Ouro Andreense. Para quem procura uma recolocação no mercado de trabalho, o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda também participa do Circuito Andreense.