Transferência para bets subiu mais de 200% e piorou inadimplência da baixa renda, diz BC

O Banco Central tem monitorado as transações via Pix feitas para os sites de apostas esportivas e identificou um forte crescimento no valor transferido desde janeiro deste ano.

“O ticket médio de transferência para casas de aposta subiu mais de 200% e já está tendo um efeito na inadimplência”, disse Roberto Campos Neto, presidente do BC, nesta terça-feira (24) durante palestra em evento do Safra.

Apesar de a concessão de crédito no Brasil estar mais forte e melhor do que o esperado, Campos Neto diz que há uma leve piora na inadimplência da baixa renda, algo que poderia ser explicado justamente pela popularidade das bets.

“O comprometimento de renda das famílias nesses sites da aposta está gerando uma percepção de que podemos ter uma piora na qualidade do crédito na ponta, inclusive com um grande comprometimento”, afirma Campos Neto.

De acordo com o economista, a autoridade monetária identificou que muitos beneficiários do Bolsa Família utilizam os recursos recebidos do governo para apostar.

“Não é um trabalho do Banco Central olhar as bets, mas há uma preocupação. O que a gente tem feito é tentar ajudar o governo e o Congresso com os dados que a gente tem. Uma coisa que tem gerado preocupação na ponta é que o crescimento é muito grande”, disse Campos Neto.

Segundo o presidente do BC, o órgão tem conversado com outros países sobre o ciclo de popularização das apostas e tentar identificar o caminho das bets entre a população brasileira.

“O crescimento no Brasil tem sido muito rápido o que, do meu ponto de vista, é bastante preocupante”, completou Campos Neto.