Transbordamento do Rio Atibaia desaloja moradores em Campinas

Na manhã desta sexta-feira (27), o Rio Atibaia transbordou na altura do distrito de Sousas, em Campinas, São Paulo, resultando no desalojamento de aproximadamente 100 moradores. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, 51 famílias foram diretamente afetadas pelas inundações em suas residências.

Os residentes da área atingida, especialmente na região conhecida como Beco do Mokarzel, foram orientados a se deslocar para um abrigo provisório estabelecido no bairro Betel. Muitos dos afetados relataram à EPTV, afiliada da Globo, que tomaram precauções ao elevar móveis e pertences, já que a localidade é recorrente em episódios de enchentes.

A Secretaria Municipal de Assistência Social prontamente montou uma base de apoio aos moradores impactados e a Defesa Civil está atenta à situação do transbordamento do rio. “Concluímos o cadastramento das famílias afetadas. No total, 51 famílias foram registradas e oferecemos abrigo; 24 pessoas aceitaram a oferta até o momento, enquanto as demais estão se organizando com familiares”, detalhou Vandecleya Moro, secretária de Assistência Social do município.

O fenômeno da chuva intensa provocou diversos problemas na cidade, incluindo alagamentos em vias públicas e quedas de árvores. Apesar das dificuldades enfrentadas, não houve registro de feridos. Além disso, cidades vizinhas como Vinhedo e Monte Mor também sofreram danos devido ao temporal.

A Defesa Civil contabilizou 12 ocorrências ligadas às chuvas em Campinas, incluindo quatro quedas de muros e três alagamentos em imóveis. Também foram relatadas duas quedas de árvores e imóveis em risco devido à instabilidade provocada pelas chuvas.

Os dados meteorológicos indicam que a precipitação mais significativa nas últimas 24 horas alcançou 79,4 milímetros, com registros mais elevados na Vila Aeroporto e no Jardim das Bandeiras. Em um período de 72 horas, a soma totalizou 111 milímetros.

No Jardim Itaguaçu, uma forte enxurrada gerou uma cratera que obstruiu o tráfego na via. As inundações também afetaram várias residências nessa área específica.

Com a continuação das chuvas e as previsões climáticas incertas para os próximos dias, as autoridades locais permanecem vigilantes na monitorização das condições e no suporte às comunidades afetadas.