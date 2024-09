Trailer oficial do longa ‘Segredos’ é apresentado

Depois de divulgar, em primeira mão, o pôster do longa SEGREDOS em seu perfil do Instagram, a atriz Danni Suzuki apresentou hoje o trailer oficial do filme. Danni protagonizou SEGREDOS (Secrets) ao lado do ator, produtor e cineasta Emiliano Ruschel, e grande elenco. Leia a seguir a mensagem compartilhada no perfil da artista:

“Confira o trailer inédito de #Segredos, estrelado por Danni Suzuki e Emiliano Ruschel. Eleito “Melhor Filme de Drama” no Monthly Film Festival, na Sérvia, e no Marbella Internatinal Film Festival, na Espanha, o longa explora os ciclos de abuso e a complexidade das relações humanas, revelando a tensão entre a fachada de felicidade e a dura realidade que muitos casais enfrentam.



Com produção da Ruschel Studios, em parceria com a Great Movies, e distribuição da A2 Filmes, o longa foi gravado inteiramente em inglês e chega aos cinemas em solo nacional no dia 24 de outubro!”

Naomi e Noah são casados há anos e, apesar de externamente serem vistos como um casal perfeito, entre quatro paredes as coisas não são como parecem. Em SEGREDOS (Secrets), observamos a origem do amor e a evolução abusiva e tensa de uma relação. Frente a frente com os segredos um do outro, até onde eles irão para manter o casamento?

Escrito e dirigido por Emiliano Ruschel, estrelado por ele ao lado de Danni Suzuki, o longa Segredos (Secrets) é uma produção ousada, que chegará aos cinemas nacionais em 24 de outubro. A distribuição é da A2 Filmes, que também participou da produção do filme.

Ficha Técnica Completa

Direção: Emiliano Ruschel

Roteiro: Emiliano Ruschel & Trinidad Giachino

Elenco: Danni Suzuki, Emiliano Ruschel, Sammy Sampaio, Priscila Vaz, Edna Aguiar

Lumi Kin, Carlos Takeshi, Monique Lafond e David Herman

Produção: Ruschel Studios

Co-produção: Great Movies

Distribuição: A2 Filmes

Produtores: Emiliano Ruschel, Alexandre Freire, Ronaldo Bettini Junior.

Produtor Executivo: Ane Siderman, Clarissa Rossato, Marcello Caldas

Trilha Original do Filme: Pablo Lopez

Direção de Fotografia: Ricardo Rheingantz

Direção de Arte: Adriana Nascimento Borba

Cabelo & Maquiagem: Nancy Marignac

Figurino: Renata Sanches

Efeitos Visuais: Bruno Santoro

Produtor de Elenco: Roma Junior

Montagem: Alfredo Barros

Diretora de Produção: Eliton Oliveira

Assistente de Direção: Daniela Pedrosa

Som Direto & Sound Design: Juan Quintans

Mixagem: Juan Quintans

Gênero: Thriller, Romance

Nacionalidade: Brasil

Duração: 120 min.

Ano: 2024

Sinopse completa

SEGREDOS revela detalhes sobre a vida do casal Naomi (Danni Suzuki) e Noah (Emiliano Ruschel). Noah é um diplomata suíço, que cresceu na Europa e estudou nos Estados Unidos. Naomi é uma brasileira, filha única e de uma família rica e influente. Eles se conheceram enquanto estavam na faculdade, a renomada instituição americana, Yale University. Casados há sete anos, para quem vê de fora, eles são o casal perfeito. Porém, em meio a uma dinâmica abusiva, ambos tentam salvar o casamento e se deparam com uma situação em que são colocados frente a frente com os segredos um do outro. A pergunta que não quer calar é: será que seus segredos serão grandes demais para serem ignorados?