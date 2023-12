Trailer inédito de ‘Bob Marley: One Love’ traz cenas emblemáticas de sua história

“Redemption Song” e “Three Little Birds” embalam novo trailer de “Bob Marley: One Love” divulgado hoje, 5 de dezembro, pela Paramount Pictures. A prévia traz novas cenas do longa que retratam a vida e a luta da lenda do reggae entre a Jamaica e Londres, além de destacar Lashana Lynch, no papel de Rita Marley.

O enredo celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações por meio de sua mensagem de amor e união. Na tela dos cinemas pela primeira vez, o público vai descobrir a poderosa história de superação e a jornada por trás de sua música revolucionária. Dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richards: Criando Campeãs), o filme é estrelado por Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch. James Norton, Tosin Cole, Umi Myers e Anthony Welsh também integram o elenco.

“Bob Marley: One Love” ainda conta com produção executiva de Brad Pitt, ao lado de Richard Hewitt, Orly Marley, Matt Solodky. A esposa de Bob, Rita Marley, e os filhos, Ziggy e Cedella assinam a produção junto com Robert Teitel, Dede Gardner e Jeremy Kleiner. Distribuído para os cinemas pela Paramount Pictures, o filme é produzido pela Plan B Entertainment, State Street Pictures e Tuff Gong Pictures. A cinebiografia chega aos cinemas brasileiros em 12 de fevereiro.

Bob Marley: One Love – 12 de fevereiro exclusivamente nos cinemas