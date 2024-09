Trail Run: mil atletas vão disputar prova inédita na Floresta da Tijuca, neste sábado (7), no RJ

Aproximadamente mil atletas apaixonados por Trail Run têm encontro marcado, neste sábado, a partir das 7 horas, quando será dada a largada para o “SH apresenta WTR Floresta da Tijuca”. Será a primeira vez que a World Trail Races realiza uma etapa no Parque Nacional da Tijuca, localizado no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro. As trilhas passarão por pontos icônicos como a Vista Chinesa e o percurso com diversidades de terrenos atraiu muitos participantes, tanto que 60% são da capital fluminense e os outros 40% vêm de outras cidades e 12 Estados no total. A Arena WTR é aberta ao público e terá uma programação com show e outras atrações.

A etapa bônus vem engrandecer a temporada de comemoração dos 10 anos da WTR, uma das maiores ligas de esportes de montanha do país, que completa o calendário com sete etapas entre os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Para isso, a 213 Sports (vertical de esportes da V3A), a Speed Eventos Esportivos e a AEESB, responsáveis pela realização e promoção do evento, contaram com a parceira da SH, empresa brasileira com mais de 50 anos de expertise em soluções em engenharia e líder no fornecimento de andaimes, escoramentos e formas.

“A SH apoia diversas instituições sem fins lucrativos, transformando vidas por meio do esporte, tecnologia e cultura, e viu nessa parceria com a WTR, uma das maiores ligas de Trail Run do Brasil, uma oportunidade única para estreitar nossa conexão com o Rio de Janeiro, promovendo essa edição na Floresta da Tijuca, ponto turístico renomado, repleto de vida e natureza exuberante e no coração da cidade que abriga a nossa sede”, ressalta o COO da marca, Luis Claudio Monteiro.

Serão três percursos de Trail Run – Short 6km, Mid 12km e Long 21km – para todos os níveis de preparo, inclusive iniciantes, que terão a oportunidade de desbravar trilhas desafiadoras com toda a segurança, sinalização e pontos de apoio. O percurso reúne terrenos entre trilhas – ainda desconhecidas para alguns corredores – e subidas desafiadoras de asfalto, sem perder a essência da Liga WTR, conhecida por realizar provas de alto nível técnico. Como é uma etapa bônus no calendário, a fim de não prejudicar a estratégia traçada pelos atletas no início do ano, ela não pontuará para o Ranking da WTR em 2024.

Para Yuri Binder, CEO da 213 Sports, as expectativas para a etapa inédita são as melhores. “Não poderíamos estar mais felizes! A WTR que nasceu no Rio de Janeiro não poderia estar em um lugar mais icônico como a Floresta da Tijuca, maior floresta urbana do mundo. E esse sold out com tanta antecipação, já no primeiro dia com recorde de vendas, mostra o quanto as pessoas estavam aguardando por uma etapa como essa. Esperamos que todos fiquem apaixonados pelo percurso que montamos e pela nova experiência que proporcionaremos no dia 7 de setembro”, ressalta.

Ao longo desses 10 anos, a WTR criou uma conexão forte com os participantes e não faltam histórias de superação. Atletas consagrados na modalidade também estão ansiosos para a etapa, como a ultramaratonista Carol Simão, que pratica Trail Run desde 2013. “Sou carioca e amo minha cidade. É um privilégio correr aqui e usufruir de toda a beleza natural do meu Rio. Quando soube dessa etapa inédita achei que seria a prova perfeita para o meu recomeço e a oportunidade de agradecer a Deus por tantas bênçãos, pois finalizei meu tratamento em julho e participar da WTR Floresta da Tijuca abençoará minha vitória contra o câncer”, explica a jornalista. Carol foi diagnosticada com um câncer no colo do útero em fevereiro, mas mesmo assim resolveu se desafiar antes da cirurgia e correu a etapa de Praias Selvagens, em março, e, agora, retorna às competições também em uma etapa da liga. “A organização é impecável e de muito profissionalismo, com lugares incríveis. É uma prova muito bem sinalizada, além do charme da arena. Já corri nos 30km e 18km, mas agora vou recomeçar na prova de 6km. Agradeço a WTR por esse momento especial”, completa.

Além de fomentar a prática de esportes outdoor e a tradição de competir em lugares incríveis, a WTR tem compromisso com a sustentabilidade e promove ações sociais em todas as etapas com a intenção de deixar um legado e conscientização também para as comunidades locais. Tanto que é comum as inscrições se esgotarem com rapidez, como aconteceu com a “SH apresenta WTR Floresta da Tijuca.”

“Essa iniciativa não apenas destaca o compromisso da SH com a promoção de atividades físicas e do cuidado com a saúde individual de nossos colaboradores, mas também reforça a importância de valorizar e preservar nossos espaços naturais. Com mais de 50 inscritos do time SH, estamos ansiosos para participar e prestigiar o evento”, afirma o COO da SH, Monteiro.

A etapa tem a SH como apresentadora, patrocínio da The North Face, On, Ford, CamelBak e Foxbit. Cerveja Oficial: Heineken 0.0. Apoio da Vono, Mombora, Strava, TOFF, My Safe Sport, Strava e a Secretaria de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. Realização e promoção 213 Sports, vertical de esportes da V3A, Speed Eventos Esportivos e AEESB (Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil). Demais parceiros: Revista Trail Running (mídia), Foco Radical (cobertura fotográfica) e Lobos Adventure (transporte).



Programação – SH apresenta WTR Floresta da Tijuca

Quando: Sábado, 7 de setembro, 7 às 12h

Distâncias: Short 6km, Mid 12km e Long 21km

Arena WTR – Estacionamento do Instituto do Jardim Botânico (Estrada do Grotão 19, Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ)



6h30 – Abertura da arena

7h – LARGADAS por pace e em ondas (sem divisão por distâncias)

8h30 às 10h – Show

10h – Premiação Trail Run Short (Geral e Faixa Etária)

10h30 – Horário Limite para subir resultado Desafio STRAVA (Trail Run Mid)

11h às 12h – Premiação Desafio STRAVA, Trail Run Mid e Long (Geral e Faixa Etária)

Aberto ao Público

P.S. – Os horários podem sofrer alterações

Sobre a SH – Com mais de 54 anos de mercado e milhares de obras atendidas, a SH é uma empresa brasileira de engenharia, especializada em fornecer suporte e soluções inovadoras para a execução de estruturas de concreto, e para o pleno e seguro trabalho em altura, seja qual for o desafio técnico. Fabrica o Lumiform® SH, solução para paredes de concreto, composta por painéis de aço e alumínio, duráveis e leves, e que permitem economia de tempo e de custo na construção. Com fábrica própria e dona da mais ampla rede de distribuição do Brasil, além de ter presença na América Latina, a SH conta com 11 unidades no Brasil e uma no Paraguai. A empresa apoia diversas instituições sem fins lucrativos, transformando vidas por meio do esporte, tecnologia e cultura. A SH possui um compromisso com a sustentabilidade, visto que os materiais utilizados em seus produtos são de aço e alumínio, em substituição às fôrmas de madeira, além de serem feitos para locação e reutilização.



Sobre a 213 Sports – Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu no ano de 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.



Sobre a Speed Eventos Esportivos – A empresa surgiu em 2008, através de seus sócios Rodrigo Isaac e Francisco Serra, ambos profissionais de Educação Física que idealizaram inicialmente uma equipe de corrida com o objetivo do fomento e ensino da prática de corrida para alunos e atletas de alto rendimento. O trabalho evoluiu para o segmento corporativo onde já atenderam clientes como: Petrobras, Shell, Ipiranga, Eletrobrás, Cepel, Furnas, Club Med, Hoya, entre outras. Ao longo desses anos elaboraram e desenharam eventos esportivos personalizados e alguns proprietários. Em corrida de rua organizaram a New Balance 15K Rio, Meia Maratona de Cabo Frio, Corrida do Samba, Corrida de Prevenção ao Câncer de Mama, Fun and Run, entre outras. No comando da Speed Eventos Esportivos adquiriram grande know-how técnico em diversos esportes, com especialização em corridas de rua, corridas de montanha e mountain bike. Desde 2012 trabalha na organização de eventos de Trail Run e, dois anos depois, lançaram a WTR (World Trail Run), que em 2022 se uniu a Camelbak Mountain Race em sociedade com a 213 Sports, criando assim a melhor experiência em provas de montanha, a Liga WTR (World Trail Races).