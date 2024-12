Tragédia no Sertão da Paraíba: Homem morre em acidente de parapente

Um trágico incidente ocorreu na manhã de segunda-feira (30) no sertão da Paraíba, resultando na morte de um homem de 53 anos durante uma atividade de parapente.

Um turista de 53 anos morreu nesta segunda-feira (30) após cair de parapente na Serra da Lagoinha, no Sertão da Paraíba. Lauro Edemar Puttow, natural de Santa Catarina e residente em Londres, perdeu o controle do equipamento durante o voo e morreu no local do acidente

O falecido, identificado como Lauro Edemar Püttow, realizou seu salto da Serra de Lagoinha, localizada no município de São José de Princesa. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil da Paraíba, a hipótese levantada é de que ele tenha perdido o controle do equipamento enquanto sobrevoava a região.

Imagens capturadas durante o acidente foram compartilhadas nas redes sociais, revelando o momento em que o parapente começou a girar descontroladamente antes de descer abruptamente ao solo.