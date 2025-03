Tragédia no Futebol: jogador do Bragantino vai passar por protocolo de morte cerebral

Uma tragédia abalou o cenário esportivo brasileiro com a notícia do acidente envolvendo Pedro Severino, um jovem talento de 19 anos, jogador da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (4), na Rodovia Anhanguera (SP-330), resultando em um estado de saúde crítico para o atleta.

De acordo com informações do Hospital Municipal de Americana, a equipe médica deu início ao protocolo para a confirmação da morte encefálica de Severino. Embora o procedimento tenha sido ativado, a unidade hospitalar enfatizou que a verificação do óbito cerebral ainda não havia sido finalizada.

O processo para diagnosticar a morte encefálica envolve uma série de etapas rigorosas. Conforme descrito pelo hospital, é necessário que dois médicos realizem um exame clínico com um intervalo mínimo de uma hora entre as avaliações. Além disso, são realizados testes de apneia e exames complementares. A totalidade desse processo pode se estender por até 24 horas desde o início do protocolo, que foi instaurado às 16h30.

O acidente, ocorrido por volta das 5h21, envolveu o veículo onde Severino estava como passageiro, colidindo na traseira de um caminhão. O impacto resultou em traumatismo craniano severo ao jogador, enquanto seu companheiro de viagem, Pedro Castro, de 18 anos, que ocupava o banco traseiro, sofreu ferimentos leves e recebeu alta poucas horas após o acidente.

Imediatamente após o ocorrido, Pedro Severino foi transportado para o Hospital Municipal de Americana, onde passou por uma cirurgia neurocirúrgica às 10h50. Às 13h30, os médicos informaram que a operação havia sido bem-sucedida, mas o estado do atleta permanecia gravíssimo, necessitando de cuidados intensivos e suporte respiratório contínuo.

Pedro Severino é amplamente reconhecido como uma das promessas mais promissoras do futebol brasileiro. Filho do ex-jogador Lucas Severino, que atuou pelo Botafogo-SP e Athletico-PR, Pedro possui contrato com o Botafogo até 2027, mas está atualmente emprestado ao Red Bull Bragantino até janeiro de 2026. Sua trajetória nas categorias de base foi marcada por destaque notável; ele foi artilheiro da Copa Paulista de 2024 e fez sua estreia no time profissional durante um jogo contra o Água Santa, além de marcar um gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo André Leite, coordenador das categorias de base do Botafogo, o empréstimo para o Bragantino representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento da carreira do jovem atleta.