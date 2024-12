Tragédia na BR-116: Acidente envolvendo ônibus deixa 37 mortos

Na madrugada do último sábado (21), um trágico acidente na rodovia BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, resultou na morte de pelo menos 37 pessoas. O incidente, que ocorreu por volta das 3h30 no km 285 , envolveu um ônibus da empresa Entram, um caminhão e um automóvel. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as perguntas tiveram início quando um pneu do ônibus estourou, fazendo com que o veículo invadisse o contramão e colidisse com uma carreta carregada de pedras. A gravidade do acidente foi causada pelo incêndio que consumiu o ônibus, dificultando a identificação das vítimas. Das 45 pessoas que estavam a bordo, apenas 13 foram resgatadas com vida e encaminhadas a hospitais locais. O tenente Alonso Vieira Júnior relatou que uma quantidade significativa de corpos carbonizados foi encontrada no interior do ônibus. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mobilizou equipes de resgate e suporte aos familiares das vítimas. Ele expressou sua solidariedade em meio à tragédia, especialmente considerando que os dados se aproximam de Natal. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais ativou um plano para atender múltiplas vítimas no Hospital João XXIII em Belo Horizonte, preparando-se para receber um aumento no fluxo de pacientes. O governo de São Paulo também se prontificou a ajudar, enviando peritos para auxiliar na identificação dos falecidos. Este acidente ressalta a importância da segurança nas estradas e a necessidade de medidas preventivas para evitar tragédias semelhantes no futuro. As investigações continuam para apurar as causas do acidente e garantir que as responsabilidades sejam atribuídas.