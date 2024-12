Tragédia na Baixada Fluminense: jovem é baleada em operação da PRF na véspera de Natal

Na noite de terça-feira, 24 de dezembro, uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou em um incidente trágico na Baixada Fluminense, onde uma jovem de 26 anos foi atingida por um tiro na cabeça. O superintendente geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira, descreveu a situação como “mais um evento traumático“. O disparo ocorreu enquanto a vítima e sua família se deslocavam para uma festa natalina.

A jovem, identificada como Juliana Leite Rangel, foi levada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (Hmapn), onde se encontra em estado gravíssimo devido à gravidade do ferimento. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Duque de Caxias, ela chegou ao hospital por volta das 21h, após ser transportada pelos próprios agentes da PRF.

O superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Vitor Almada, revelou que a operação estava sendo realizada por três agentes armados com dois fuzis e uma pistola automática. Embora esses policiais normalmente atuem em funções administrativas, foram designados para o patrulhamento devido ao plantão de fim de ano. Almada relatou que os agentes alegaram ter confundido a situação e atirado contra o veículo da família após ouvirem disparos que presumiram ter vindo do carro.

A PRF já tomou medidas imediatas ao afastar os agentes envolvidos e instaurar um procedimento interno para investigar as circunstâncias do incidente. Este episódio ocorre no mesmo dia em que o governo federal anunciou um decreto que regulamenta o uso da força policial em todo o Brasil, estipulando que a utilização de armas deve ser considerada apenas como último recurso.

Em declarações à TV Globonews, Antônio Fernando Oliveira expressou sua preocupação com o episódio, enfatizando os esforços contínuos para aprimorar as práticas policiais e mencionou a formação de uma comissão de direitos humanos dentro da PRF. Ele também assegurou que não existe relação entre o ocorrido e a recente regulamentação sobre o uso da força.

Familiares de Juliana contaram à TV Globo que estavam indo para a celebração quando perceberam a sirene da polícia e mudaram de faixa para facilitar a passagem dos veículos oficiais. Logo após essa manobra, a família foi alvo dos disparos feitos pelos agentes. O pai de Juliana também foi ferido, levando um tiro na mão durante o incidente.

Em uma nota oficial, a PRF lamentou profundamente o ocorrido e informou que a Corregedoria-Geral da instituição determinou a abertura de um procedimento interno para apurar os fatos relacionados ao caso. Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de suas atividades operacionais. A PRF também garantiu que está colaborando com a Polícia Federal na investigação do incidente e oferecendo assistência à família da jovem ferida.