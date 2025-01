Tragédia em Ubatuba: Família é transferida após acidente aéreo

Na última sexta-feira (10), os quatro integrantes da família envolvidos no trágico acidente aéreo que ocorreu em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, foram transferidos para o renomado Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo. A transferência ocorre após a explosão da aeronave que, na quinta-feira (9), ultrapassou a pista de pouso do aeroporto local e caiu na Praia do Cruzeiro.

A mãe da família se encontra em estado grave e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por outro lado, o pai e os dois filhos apresentam condições estáveis, conforme informações médicas mais recentes.

Inicialmente, a mulher foi socorrida e levada para a Santa Casa de Ubatuba, onde passou por uma cirurgia antes de ser transferida para o Hospital Regional do Litoral Norte, localizado em Caraguatatuba.

Infelizmente, o piloto da aeronave não sobreviveu ao acidente. Identificado como Paulo Seghetto, ele ficou preso nas ferragens após a queda. Apesar dos esforços da equipe de resgate que o reanimou no local, ele não resistiu aos ferimentos. O velório de Seghetto ocorreu na sexta-feira em Ribeirão Preto, cidade onde reside sua família.