Tragédia de Natal: 3 mortos por possível envenenamento

Na madrugada da última terça-feira, duas pessoas perderam a vida, enquanto uma terceira faleceu horas depois, na véspera do Natal, em Torres. O trágico evento está relacionado ao consumo de um bolo que gerou uma série de complicações para os envolvidos.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou que as análises pertinentes à ocorrência, registrada na segunda-feira (23), seguem em progresso. Em comunicado oficial, o IGP afirmou: “As informações sobre a presença de arsênio no sangue das vítimas hospitalizadas não são oficiais e ainda não foram divulgadas pelo Instituto”.

A suspeita de contaminação por arsênio surgiu após a Polícia Civil relatar, na sexta-feira (27), que amostras de sangue de três das cinco vítimas estavam sendo analisadas pelo Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, localizado em Tigres. Os sobreviventes permanecem internados na unidade.

Relatos indicam que traços do elemento tóxico foram detectados no corpo de uma criança e também nas vítimas fatais, incluindo a mulher responsável pela preparação do bolo. O caso está sob a supervisão do delegado Marcos Veloso, que até o momento não retornou as solicitações de contato feitas pela reportagem.

A Secretaria de Segurança Pública enfatizou a importância da produção de evidências científicas, informando que “o processo é complexo e requer diversas análises que estão sendo realizadas pelos laboratórios de toxicologia e química forense”. O IGP reafirmou seu compromisso com a transparência e o total esclarecimento dos fatos, garantindo apoio às autoridades e às famílias envolvidas.

O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes emitiu um comunicado afirmando que os dois pacientes internados – uma criança e um adulto – estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à intoxicação alimentar e apresentam estado clínico estável.

A investigação conduzida pela Polícia Civil visa apurar tanto a possibilidade de envenenamento quanto a hipótese de intoxicação alimentar. Além disso, as autoridades estão investigando a morte do ex-marido da mulher que fez o bolo, falecido em setembro deste ano sob circunstâncias semelhantes relacionadas à suposta intoxicação alimentar.