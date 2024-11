Comunidade enfrenta luto coletivo após a morte de 18 pessoas em um acidente com ônibus

União dos Palmares, no estado de Alagoas, enfrenta um momento de luto e consternação após um trágico acidente envolvendo um ônibus na Serra da Barriga, um local de profundo significado histórico e cultural para o Brasil. O desastre resultou na morte de 18 pessoas e deixou outras 30 feridas. A comunidade, marcada pela dor coletiva, é testemunha de uma fatalidade que atingiu não apenas os moradores locais, mas também as instituições ligadas ao movimento negro.

Mãe Neide Oyá DOxum, uma figura religiosa respeitada na região, destacou a tristeza que permeia a cidade. O acidente ocorreu durante uma iniciativa promovida pela prefeitura local, conhecida como “Pôr do Sol na Serra”, que visava proporcionar aos visitantes uma experiência cultural e histórica significativa. A tragédia ocorreu em um momento de celebração do Dia da Consciência Negra, tornando o impacto ainda mais doloroso.

A Polícia Civil está investigando se o ônibus envolvido no acidente estava em condições adequadas para o transporte dos passageiros. Clébio Correia, professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), expressou a profunda tristeza que afeta as organizações do movimento negro em todo o estado.

Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, recordou suas próprias preocupações passadas sobre as condições da estrada que leva à Serra da Barriga. Desde 2019, a via passou por um processo de asfaltamento, mas a memória de incidentes anteriores ainda persiste entre os moradores.

A resposta imediata da comunidade foi crucial para o resgate das vítimas. Rayane Silva, jornalista local, descreveu o cenário caótico que encontrou ao chegar ao local do acidente. Ela enfatizou a importância do apoio popular no socorro às vítimas em uma área de difícil acesso devido à densa vegetação e terreno íngreme.

O Parque Memorial Quilombo dos Palmares, destino dos passageiros do ônibus acidentado, é um espaço significativo na luta histórica dos escravos no Brasil. Reconhecido como patrimônio cultural pelo Mercosul desde 2017, o local simboliza resistência e preservação da herança afro-brasileira.

O impacto deste trágico evento ecoa além das fronteiras de União dos Palmares, destacando a necessidade de reflexão e ação em memória daqueles que perderam suas vidas. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, lamentou profundamente a tragédia ocorrida em um mês tão simbólico para a comunidade negra brasileira.