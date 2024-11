Traficantes de organização criminosa atuante em São José dos Campos são presos com 60 kg de cocaína

Policiais civis da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) do Deinter 1 apreenderam mais de 60 quilos de cocaína na noite de terça-feira (5). A ação visava identificar traficantes de drogas de uma facção criminosa que atuava na região de São José dos Campos. Quatro suspeitos foram presos.

Os agentes receberam informações que, nesta data, integrantes da organização criminosa comercializariam drogas em uma adega localizada no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, na zona sul do município. Após realizar campana, os policiais intercederam os suspeitos que estavam no imóvel.

Três homens e uma mulher, com idades entre 38 e 49 anos, foram presos em flagrante com 12 celulares e um simulacro de arma de fogo. No local, ainda foram apreendidos 64,1 quilos de cocaína em tabletes e papelotes; 2,5 quilos de maconha e 175 porções de crack, além de três sacos de pinos vazios e duas balanças de precisão.

Com a apreensão, estima-se que o prejuízo para o grupo gira em torno de R$ 1 milhão. As investigações seguem para desarticular financeiramente a atuação da organização.

As drogas foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como tráfico de drogas na 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic do Deinter 1.