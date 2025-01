Traficantes cortam internet na Penha para impor serviço próprio

Moradores da Penha, um dos bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, têm enfrentado uma grave situação relacionada ao fornecimento de internet. Segundo relatos, traficantes estão cortando as linhas de provedores estabelecidos para vender sua própria conexão de internet.

A situação não se limita apenas à Penha, com queixas também surgindo em áreas como Brás de Pina, Cordovil e Piedade. A reportagem apurou que os cortes de internet ocorreram em momentos distintos, com alguns moradores indicando que a interrupção aconteceu na semana passada e outros afirmando que o problema começou em novembro.

Um morador da região relatou que, antes da interrupção do serviço, houve uma abordagem por parte de traficantes oferecendo a instalação de um provedor ligado a eles. “Uma semana antes do Natal, vários comerciantes e empresas foram contatados sobre uma internet chamada clandestina, e logo depois perdemos a conexão, o que impactou nosso trabalho”, disse.

A Paróquia da Penha também foi afetada pela falta de internet. Em um comunicado nas redes sociais, a matriz Nossa Senhora da Cabeça informou que está tendo dificuldades para responder mensagens e e-mails devido à ausência de conexão.

Os serviços de internet na área são prestados pela operadora Claro. Moradores e comerciantes afirmam que ao contatar a empresa, são informados sobre a falta de previsão para normalização do serviço. Em uma nota enviada aos clientes, a operadora indicou que a situação é resultado de problemas de segurança pública na região.

De acordo com a Claro: “Sua região enfrenta problemas de segurança pública e, por medida preventiva, nossas equipes técnicas estão impossibilitadas de entrar na área para prestar atendimento devido a ameaças físicas aos técnicos”.

Moradores relataram que os cortes foram realizados por integrantes do Terceiro Comando Puro. “Quando ligamos para a Claro, eles informam que os técnicos não podem realizar o conserto devido à insegurança. Os traficantes não permitem o acesso deles”, afirmou um residente.

Outro morador acrescentou: “O pessoal do Peixão, da Cidade Alta, cortou os cabos para instalar a internet deles aqui”. Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, é identificado como líder do Terceiro Comando Puro e tem um histórico criminal extenso com mais de 30 registros relacionados a tráfico de drogas, homicídios e outros crimes graves.

A Polícia Civil já efetuou quatro prisões relacionadas ao corte dos cabos na Penha e continua investigando para identificar todos os envolvidos nessa atividade criminosa. Por sua vez, a Polícia Militar declarou que até o momento não recebeu denúncias específicas sobre os cortes de cabos, mas se colocou à disposição para verificar as informações e apoiar as operadoras de internet e outros serviços públicos na área.