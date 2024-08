Traficante é preso por policiais militares da Rocam no Jardim Gazuza em Diadema

Terça-feira 06/08/24, equipe de policiais militares da ROCAM do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante o patrulhamento pela Comunidade do Jardim Gazuza em Diadema, avistou um indivíduo suspeito em poder de uma pochete preta, ao perceber a aproximação da equipe policial, jogou a pochete no chão. Realizada a abordagem e busca pessoal no averiguado foi localizado no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 37 reais e ao ser vistoriada a pochete dispensada foram localizados diversos tipos de drogas, totalizando 38 porções de cocaína, 14 porções de maconha e 26 pedras de crack.

Questionado a respeito, assumiu que venderia os entorpecentes, informando inclusive que receberia o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pelas vendas.

Divulgação

Fatos apresentados no 3° Distrito Policial de Diadema, onde a autoridade presente ao plantão registrou o Boletim de Ocorrência por Tráfico de Drogas, permanecendo o autor a disposição da justiça e as drogas apreendidas.

O acusado possui diversas passagens pela polícia pelos crimes de Roubo, Furto, Receptação e Tráfico de Entorpecentes.