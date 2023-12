Tráfego apresenta lentidão na maior parte das principais rodovias de acesso a São Paulo

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informa as condições de tráfego nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (8).

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Operação Normal (5×5). A Rodovia dos Imigrantes (SP-160), sentido Capital, apresenta tráfego lento pelo excesso de veículos entre o km 16 e o km 14. Na Rodovia Anchieta (SP-150) o tráfego apresenta lentidão do km 12 ao km 10 e do km 20 ao km 17, sentido Capital, sentido Litoral o tráfego é normal, não apresenta congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido Capital, tem congestionamento do km 18 ao km 13+360. Na Via Anhanguera (SP-330), o tráfego apresenta congestionamento do km 14 ao km 11+360 e lentidão do km 61 ao km 60, também sentido a Capital, já no sentido interior a via apresenta lentidão do km 59 ao km 61.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

O sistema tem tráfego lento na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) do km 91+500 ao km 91, sentido Capital e trânsito bom no sentido interior, já na Rodovia Castello Branco (SP-280), sentido capital, foram identificados pontos de lentidão do km 19 ao km 17 e do km 14+500 ao km 13+700 e congestionamento do km 35 ao km 28 e sentido interior lentidão do km 19 ao km 24.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070) apresenta pontos de lentidão por excesso de veículos entre o km 22 e o km 11+190, sentido Capital. No sentido Interior, o tráfego tem lentidão do km 87 ao km 92.

Rodovia dos Tamoios

Apresenta tráfego normal, sem congestionamentos.