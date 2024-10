Tradicional simpósio da FMABC celebra tecnologia e inovação em saúde

O Centro Universitário FMABC organiza entre os dias 1 e 3 de outubro a 12ª edição do Simpósio Internacional de Educação em Ciências da Saúde, o SIECS. Neste ano, o evento promoverá uma abordagem multiprofissional para integrar conhecimentos acadêmicos através do tema “Tecnologia e Inovação em Saúde”.

Ao todo, estão programadas oito mesas redondas e cerca de 50 palestras presenciais abordando diversos aspectos e novidades a respeito dos cuidados de saúde, permitindo que profissionais de diversas áreas se atualizem e troquem colaborações científicas, visando o bem-estar dos pacientes.

As mesas redondas do SIECS contarão com transmissão ao vivo e ficarão disponíveis no canal do Youtube do Centro Universitário FMABC, de maneira gratuita e aberta ao público. Elas abordarão temas como a importância no cuidado do idoso, redesignação sexual, atuação multiprofissional no tratamento da dor, fisioterapia pélvica, saúde mental, segurança do paciente, medicinas integrativas e uso das redes sociais como ferramenta de cuidado. A programação completa pode ser acessada em tinyurl.com/2tucnd29.

O SIECS é promovido anualmente por alunos e profissionais da Saúde dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Hospitalar, Nutrição, Psicologia, Radiologia e Terapia Ocupacional do Centro Universitário FMABC, com contribuição de profissionais renomados de todas as regiões do Brasil.

Os estudantes do Centro Universitário têm participação ativa na organização e no desenvolvimento do Simpósio, participando das palestras e dos mini cursos e fazendo parte das comissões que atuam no evento. Além disso, os melhores trabalhos científicos submetidos para o encontro são premiados na cerimônia de encerramento.