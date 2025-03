Tradicional Feirão de Móveis será retomado na Rua Jurubatuba

A Prefeitura de São Bernardo irá resgatar um dos eventos mais emblemáticos do setor moveleiro: o tradicional Feirão de Móveis da Rua Jurubatuba, na região central.

Após período sem edições, a feira retorna entre os dias 17 e 25 de maio, das 10h às 22h, com uma proposta que alia tradição e inovação. Com expectativa de atrair milhares de visitantes, a ação visa impulsionar as vendas do comércio local, fortalecer a identidade da cidade como polo moveleiro e proporcionar uma experiência diferenciada para o público.

Durante os nove dias de evento, os consumidores terão acesso a uma ampla variedade de móveis e artigos para casa, com condições especiais de compra. Como parte da ambientação, a via será decorada com um tapete vermelho que percorrerá toda a extensão da rua, onde os lojistas poderão expor seus produtos diretamente nas calçadas.

Além disso, haverá uma programação cultural diversificada, incluindo apresentações teatrais, musicais e de dança, além de espaço gastronômico e brinquedos para as crianças.

“O setor moveleiro faz parte da história de São Bernardo e representa uma vocação econômica da cidade. Retomar esse evento significa valorizar nossos empreendedores, fortalecer o comércio e resgatar a credibilidade da Rua Jurubatuba como um grande centro de negócios. A Prefeitura está empenhada em oferecer suporte para que essa feira seja um sucesso”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

Além de ser um grande atrativo turístico para a cidade, o evento reforça a história da via e dos comerciantes que estão há muitos anos empreendendo no local. Fauze Orra é comerciante do ramo de imóveis há mais de 38 anos na Rua Jurubatuba e destacou a importância do retorno do feirão para o comércio local.

“Queremos retomar o título de ‘Capital dos Móveis’. A Rua Jurubatuba tem um grande potencial financeiro, por isso, estamos muito felizes com o apoio da Prefeitura em resgatar esse evento e promover o comércio local.”