Tradicional Feira de Artes da Vila Madalena acontece no domingo (25)

Dia 25 de Agosto (domingo), a partir das 9h até às 19h, acontece a tradicional Feira de Artes da Vila Madalena entre as ruas Fradique Coutinho, Wizard, Fidalga, Morato Coelho e Aspicuelta.

Realizada há 47 anos, nesta edição o evento contará com uma extensa programação variada: ruas das Crianças, dos Veganos e do Brechó, 4 palcos espalhados pelas ruas da Vila Madalena com atrações variadas, como: Filipe Toca, Enok Virgulino, Filosofia Reggae, Bicho de Pé, entre outros artistas e mais de 300 expositores apresentando o melhor do artesanato autoral e comidinhas para todos os gostos.

Aos apaixonados em saborear novos sabores, os destaques são as comidas gregas do Mediterrâneo, como Gyros é um sanduíche de pão pita e recheio com cebola roxa, hortelã e uma camada generosa de molho tzatziki – um clássico da gastronomia grega à base de iogurte, com ou sem proteína); a Bureka é uma massa folhada crocante recheada de diversos sabores); Pastitso, massa assada com carne moída e molho béchamel); Gemista, um famoso prato feito com vegetais recheados.

Vale ressaltar também a presença da gastronomia alemã com seu joelho de porco, sanduíches de salsichão e joelho de porco; os lanches uruguaios como o Choripan e o Burguer One. Além da gastronomia brasileira com acarajé, espetinhos e pastéis variados.

Para o público vegano e curiosos em consumir produtos sem ingredientes e não testados em animais, podem degustar de muitos quitutes como o churrasco grego de jaca, queijos vegetais, salgados, hambúrgueres, tortas de morango, paçoca, limão siciliano com ganache, bolos, doces, pães e sucos naturais. Outro destaque é a comida Congolesa, como o fufu (polenta africana); Ngombe (nhoque de banana da terra servido no molho shimeji e tomate fresco), entre outras opções.

ARTESANATO

Com mais de 300 expositores de pequenos negócios estarão mostrando toda a sua arte criativa e autoral. Na Rua Vegana, os visitantes encontrarão artigos de moda sustentável, acessórios, artesanato, cosméticos e cuidados corporais apresentando um estilo de vida baseado na ética e respeito aos animais e ao planeta.

RUA DAS CRIANÇAS

Para distrair a criançada, a Feira de Artes da Vila Madalena oferece a rua das crianças, aonde o Colégio Oswald de Andrade, presente há mais de 40 anos na Vila Madalena, conduzirá gratuitamente a Oficina de Jardinagem, onde os participantes terão a oportunidade de replantar mudas, receber orientação de como cuidar e levar seu vasinho para casa.

ATRAÇÕES GRATUITAS

Para entreter toda a família e amigos, a Feira apresenta quatro palcos espalhados pelas ruas Fradique Coutinho, Wizard, Fidalga, Morato Coelho e Aspicuelta com shows gratuitos: Bicho de Pé, Filosofia Reggae, Enok + Felipe Toca, Nina Filosofia, Escola de Samba Pérola Negra e músicos independentes que participaram da seleção realizada pelos organizadores da feira.

CONFIRA TODA A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA

PALCO SUJINHO

RUA MOURATO COELHO X RUA WISARD

10:00 hr ABERTURA DJ BOLERO DE RAVEL

10:40 às 11:15 hr BANDA HELLVA

11:45 às 12:20 hr JOHN PLAYER SPECIALL BAND

12:50 às 13:25 hr BANDA CARA DE QUE

13:55 às 14:30 hr MAVERICK 77

15:00 às 16:00 hr FILOSOFIA REGGAE

16:30 às 17:30 hr ENOK E FELIPE TOCA

18:00 às 19:00 hr BICHO DE PÉ

PALCO FIDALGA

ESQUINA DA RUA FIDALGA C/ A RUA WISARD 308

10:00 hr ABERTURA DJ BOLERO DE RAVEL

12:00 às 12:35 MUSICA DE POESIA

13:00 às 13:35 hr – BANDA MASALA

14:00 às 14:35 hr – JUNINHO V

15:00 às 15:35 hr LUIZ BUENO E TRIC JAZZ ROCK

16:00 às 16:35 hr AMBURANA SOUNDS

16:55 às 17:30 hr BANDA FLAVINHO

17:50 às 18:25 hr FAMÍLIA MADÁ

18:50 às 19:30 hr PÉROLA NEGRA

PALCO RÁDIO

Esquina Fradique Coutinho x rua wisard 500

10:00 ABERTURA DJ BOLERO DE RAVEL

10:55 às 11:25 hr – DJ SOUNDS

11:40 às 12:10 hr CTRL COVER

12:25 às 12:55 hr CHARLLOTE’S SUIT

13:10 às 13:40 hr – MAVERICK 77

13:55 às 14:25 hr – MIMO & BOWIE

14:40 às 15:15 hr – ROBERTO MORETTI

15:30 às 16:00 hr – TRIBUTO LEGIÃO Músicos para acampamentos

16:15 às 16:45 hr – BANDA RENCA

17:00 às 17:30 hr BIG WOLF BAND

17:45 às 18:15 DJ SOUNS

18:30 às 19:00 – KING ROCK SH

SERVIÇO

Feira de Artes da Vila Madalena

Dia 25 de Agosto

Horário: das 9h às 19h – Gratuito – Pet Friendly

Local: Ruas Fradique Coutinho, Wizard, Fidalga, Morato Coelho e Aspicuelta.

Rua das Crianças: Felipe de Alcaçova

Rua Vegana: Morato Coelho

Rua dos Brechós: Fradique Coutinho x Wisard

PALCO SUJINHO: Rua Mourato Coelho x Wisard

PALCO FIDALGA: Rua Fidalga x Wisard

PALCO RÁDIO: Rua Fradique Coutinho x Wisard